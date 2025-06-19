Не тільки автомобілі: компанія Honda провела випробування своєї космічної ракети (відео)

Японський виробник автомобілів тепер асоціюватиметься ще й із польотами в космос з огляду на амбітні плани компанії Honda.

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Японська компанія Honda, яка відома своїми автомобілями, успішно запустила і приземлила прототип багаторазової космічної ракети. Поки що точно відомо, що компанія до 2029 року планує відправити свою ракету в суборбітальний політ, пише Space.

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Компанія Honda виходить на конкурентний ринок космічних запусків, де використовуються багаторазові ракети. Такі ракети особливо цінні тим, що знижують вартість запусків у космос, і як випливає з їхньої назви, їх можна використовувати не один раз для запуску корисних навантажень на орбіту.

Honda R&D, дослідницький підрозділ Honda Motor Company, повідомив про те, що 17 червня відбувся успішний запуск і посадка прототипу багаторазової ракети.

56-секундне випробування вертикального зльоту і посадки ракети відбулося на об'єкті Honda в місті Тайкі, яке часто називають "космічним містом" Японії. Ракета досягла висоти 271,4 метра і приземлилася всього за 37 сантиметрів від цільового місця посадки.

Прототип багаторазової ракети Honda має довжину 6,3 метра і діаметр 85 сантиметрів. Маса ракети становить 900 кг.

Прототип багаторазової ракети Honda має довжину 6,3 метра і діаметр 85 сантиметрів. Маса ракети становить 900 кг Фото: space.com

Honda заявила, що досягла поставлених цілей щодо запуску і посадки, отримавши дані під час випробування. Це успішне випробування є величезним кроком до амбітної мети Honda — досягти суборбітального космічного польоту до 2029 року. Під час суборбітального запуску ракета досягає краю космосу, але не досягає орбіти.

У японській компанії заявили, що це було перше випробування вертикального запуску і посадки багаторазової ракети, яке продемонструвало ключові технології, необхідні для багаторазового використання ракети, як-от стійкість польоту під час підйому і спуску, а також можливість посадки.

Хоча дослідження ракет Honda все ще перебувають на ранній стадії, і жодних рішень щодо комерціалізації цих ракетних технологій не ухвалено, Honda й надалі домагатиметься прогресу у фундаментальних дослідженнях з метою розроблення технологій для реалізації технологічних можливостей, що дадуть змогу здійснити суборбітальний запуск до 2029 року, заявили в японській компанії.

Компанія вже співпрацює з Японським агентством аерокосмічних досліджень (JAXA) для вивчення технологій, необхідних для дослідження людиною космосу.

Нагадуємо, що під час чергового випробування багаторазової ракети Starship компанії SpaceX стався вибух. Ракета перетворилася на гігантську вогняну кулю, як уже писав Фокус.

Також Фокус писав про те, що астрономи виявили зниклу матерію в космосі. Вчені кажуть, що вони вперше знайшли повне підтвердження нинішнім моделям Всесвіту в одній з наймасивніших космічних структур у локальному космосі.