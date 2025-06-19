Грибок, пронзающий деревья, возрастом 160 млн лет найден в Китае: жил в одно время с динозаврами

В новом исследовании ученые обнаружили ископаемые останки грибов сине-пятнистости, которые датированы юрским периодом — образцы были обнаружены в Китае и отодвигают происхождение грибов на 80 миллионов лет назад.

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Ископаемые останки грибов сине-пятнистости юрского периода, найденные в Китае, отодвигают свое происхождение на 80 миллионов лет назад. Известно, что эти грибы пронзали древесину с помощью механических структур и, вероятно, полагались на насекомых, не являющихся жуками, для распространения спор, пишет SciTechDaily.

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Древние колонизаторы древесины

Грибы сине-пятнистости — особая группа грибов, колонизирующих древесину и не обладающих способностью расщеплять лигноцеллюлозу древесины. Несмотря на это, они могут вызывать заметное изменение цвета древесины. Исследователи отмечают, что грибы, как правило, не смертельны для деревьев, но их присутствие, особенно в сочетании с насекомыми, сверлящими древесину, может ускорить гибель деревьев.

Теперь команда из Шэньянского педагогического университета в Китае провела молекулярно-филогенетические исследования и обнаружила, что грибы сине-пятнистости принадлежат к древней грибковой линии, возникшей в позднепалеозойскую или раннемезозойскую эры. Увы, об их присутствии в палеонтологической летописи известно чрезвычайно мало. Например, первая достоверная ископаемая запись о грибах из мелового периода была обнаружена лишь в 2022 году в Южной Африке. Тогда ученые обнаружили, что возраст грибов составляет около 80 миллионов лет.

В новом исследовании ученые обнаружили новые хорошо сохранившиеся ископаемые гифы грибов внутри окаменевшего дерева времен юрского периода. Образец был найден на северо-востоке Китая и датируется 160 миллионами лет.

Ученые провели микроскопический анализ, который показал, что ископаемые гифы имеют темный цвет — это указывает на наличие пигментации. Отметим, что пигментация — ключевая особенность современных грибов синевы, ответственных за изменение цвета древесины. Авторы исследования также обнаружили, что грибы сине-пятнистости не обладают ферментивной способностью разлагать древесные структуры. Вместо этого их гифы механически разрушают клеточные стенки древесины посредством проникающих штифтов.

Сохранившаяся древесина хвойных пород, зараженная грибком синевы, из провинции Цзилинь, Северо-Восточный Китай Фото: Fei Liang

Эволюционные последствия и распространение

Авторы исследования отмечают, что их находка, по сути, является вторым образцом грибов сине-пятнистости, а также самой ранней ископаемой летописи этой группы грибов в мире. Открытие также отодвигает самую раннюю известную ископаемую летопись этой группы грибов примерно на 80 миллионов лет, предоставляя важные ископаемые доказательства для дальнейшего понимания происхождения и ранней эволюции грибов сине-пятнистых.

Ученые также считают, что новые результаты дают свежий взгляд на понимание экологических взаимоотношений между грибами сине-пятнистости, растениями и насекомыми в юрском периоде.

Ранее Фокус писал о том, что в Арктике нашли самые древние грибы возрастом 1 млрд лет.