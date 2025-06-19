Грибок, пронзающий деревья, возрастом 160 млн лет найден в Китае: жил в одно время с динозаврами
В новом исследовании ученые обнаружили ископаемые останки грибов сине-пятнистости, которые датированы юрским периодом — образцы были обнаружены в Китае и отодвигают происхождение грибов на 80 миллионов лет назад.
Ископаемые останки грибов сине-пятнистости юрского периода, найденные в Китае, отодвигают свое происхождение на 80 миллионов лет назад. Известно, что эти грибы пронзали древесину с помощью механических структур и, вероятно, полагались на насекомых, не являющихся жуками, для распространения спор, пишет SciTechDaily.
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Древние колонизаторы древесины
Грибы сине-пятнистости — особая группа грибов, колонизирующих древесину и не обладающих способностью расщеплять лигноцеллюлозу древесины. Несмотря на это, они могут вызывать заметное изменение цвета древесины. Исследователи отмечают, что грибы, как правило, не смертельны для деревьев, но их присутствие, особенно в сочетании с насекомыми, сверлящими древесину, может ускорить гибель деревьев.
Теперь команда из Шэньянского педагогического университета в Китае провела молекулярно-филогенетические исследования и обнаружила, что грибы сине-пятнистости принадлежат к древней грибковой линии, возникшей в позднепалеозойскую или раннемезозойскую эры. Увы, об их присутствии в палеонтологической летописи известно чрезвычайно мало. Например, первая достоверная ископаемая запись о грибах из мелового периода была обнаружена лишь в 2022 году в Южной Африке. Тогда ученые обнаружили, что возраст грибов составляет около 80 миллионов лет.
В новом исследовании ученые обнаружили новые хорошо сохранившиеся ископаемые гифы грибов внутри окаменевшего дерева времен юрского периода. Образец был найден на северо-востоке Китая и датируется 160 миллионами лет.
Ученые провели микроскопический анализ, который показал, что ископаемые гифы имеют темный цвет — это указывает на наличие пигментации. Отметим, что пигментация — ключевая особенность современных грибов синевы, ответственных за изменение цвета древесины. Авторы исследования также обнаружили, что грибы сине-пятнистости не обладают ферментивной способностью разлагать древесные структуры. Вместо этого их гифы механически разрушают клеточные стенки древесины посредством проникающих штифтов.
Эволюционные последствия и распространение
Авторы исследования отмечают, что их находка, по сути, является вторым образцом грибов сине-пятнистости, а также самой ранней ископаемой летописи этой группы грибов в мире. Открытие также отодвигает самую раннюю известную ископаемую летопись этой группы грибов примерно на 80 миллионов лет, предоставляя важные ископаемые доказательства для дальнейшего понимания происхождения и ранней эволюции грибов сине-пятнистых.
Ученые также считают, что новые результаты дают свежий взгляд на понимание экологических взаимоотношений между грибами сине-пятнистости, растениями и насекомыми в юрском периоде.
Ранее Фокус писал о том, что в Арктике нашли самые древние грибы возрастом 1 млрд лет.