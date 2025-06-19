Грибок, що пронизує дерева, віком 160 млн років знайдено у Китаї: жив в один час із динозаврами
У новому дослідженні вчені виявили викопні рештки грибів синьо-плямистості, які датовані юрським періодом — зразки було виявлено в Китаї, і вони відсувають походження грибів на 80 мільйонів років тому.
Викопні рештки грибів синьо-п'ятнистості юрського періоду, знайдені в Китаї, відсувають своє походження на 80 мільйонів років тому. Відомо, що ці гриби пронизували деревину за допомогою механічних структур і, ймовірно, покладалися на комах, які не є жуками, для поширення спор, пише SciTechDaily.
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Стародавні колонізатори деревини
Гриби синьо-плямистості — особлива група грибів, що колонізують деревину і не мають здатності розщеплювати лігноцелюлозу деревини. Попри це, вони можуть спричиняти помітну зміну кольору деревини. Дослідники зазначають, що гриби, як правило, не смертельні для дерев, але їхня присутність, особливо в поєднанні з комахами, що свердлять деревину, може прискорити загибель дерев.
Тепер команда з Шеньянського педагогічного університету в Китаї провела молекулярно-філогенетичні дослідження і виявила, що гриби синьо-плямистості належать до стародавньої грибкової лінії, яка виникла в пізньопалеозойську або ранньомезозойську ери. На жаль, про їхню присутність у палеонтологічному літописі відомо надзвичайно мало. Наприклад, перший правдивий викопний запис про гриби з крейдяного періоду було виявлено лише 2022 року в Південній Африці. Тоді вчені виявили, що вік грибів становить близько 80 мільйонів років.
У новому дослідженні вчені виявили нові добре збережені викопні гіфи грибів всередині скам'янілого дерева часів юрського періоду. Зразок був знайдений на північному сході Китаю і датується 160 мільйонами років.
Учені провели мікроскопічний аналіз, який показав, що викопні гіфи мають темний колір — це вказує на наявність пігментації. Зазначимо, що пігментація — ключова особливість сучасних грибів синяви, відповідальних за зміну кольору деревини. Автори дослідження також виявили, що гриби синьо-плямистості не мають ферментивної здатності розкладати деревні структури. Замість цього їхні гіфи механічно руйнують клітинні стінки деревини за допомогою штифтів, що проникають.
Еволюційні наслідки та поширення
Автори дослідження зазначають, що їхня знахідка, по суті, є другим зразком грибів синьо-п'ятнистості, а також найбільш раннім викопним літописом цієї групи грибів у світі. Відкриття також відсуває найбільш ранній відомий викопний літопис цієї групи грибів приблизно на 80 мільйонів років, надаючи важливі викопні докази для подальшого розуміння походження та ранньої еволюції грибів синьо-п'ятнистих.
Вчені також вважають, що нові результати дають свіжий погляд на розуміння екологічних взаємовідносин між грибами синьо-плямистості, рослинами та комахами в юрському періоді.
Раніше Фокус писав про те, що в Арктиці знайшли найдавніші гриби віком 1 млрд років.