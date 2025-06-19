Грибок, що пронизує дерева, віком 160 млн років знайдено у Китаї: жив в один час із динозаврами

У новому дослідженні вчені виявили викопні рештки грибів синьо-плямистості, які датовані юрським періодом — зразки було виявлено в Китаї, і вони відсувають походження грибів на 80 мільйонів років тому.

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Викопні рештки грибів синьо-п'ятнистості юрського періоду, знайдені в Китаї, відсувають своє походження на 80 мільйонів років тому. Відомо, що ці гриби пронизували деревину за допомогою механічних структур і, ймовірно, покладалися на комах, які не є жуками, для поширення спор, пише SciTechDaily.

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Стародавні колонізатори деревини

Гриби синьо-плямистості — особлива група грибів, що колонізують деревину і не мають здатності розщеплювати лігноцелюлозу деревини. Попри це, вони можуть спричиняти помітну зміну кольору деревини. Дослідники зазначають, що гриби, як правило, не смертельні для дерев, але їхня присутність, особливо в поєднанні з комахами, що свердлять деревину, може прискорити загибель дерев.

Тепер команда з Шеньянського педагогічного університету в Китаї провела молекулярно-філогенетичні дослідження і виявила, що гриби синьо-плямистості належать до стародавньої грибкової лінії, яка виникла в пізньопалеозойську або ранньомезозойську ери. На жаль, про їхню присутність у палеонтологічному літописі відомо надзвичайно мало. Наприклад, перший правдивий викопний запис про гриби з крейдяного періоду було виявлено лише 2022 року в Південній Африці. Тоді вчені виявили, що вік грибів становить близько 80 мільйонів років.

У новому дослідженні вчені виявили нові добре збережені викопні гіфи грибів всередині скам'янілого дерева часів юрського періоду. Зразок був знайдений на північному сході Китаю і датується 160 мільйонами років.

Учені провели мікроскопічний аналіз, який показав, що викопні гіфи мають темний колір — це вказує на наявність пігментації. Зазначимо, що пігментація — ключова особливість сучасних грибів синяви, відповідальних за зміну кольору деревини. Автори дослідження також виявили, що гриби синьо-плямистості не мають ферментивної здатності розкладати деревні структури. Замість цього їхні гіфи механічно руйнують клітинні стінки деревини за допомогою штифтів, що проникають.

Збережена деревина хвойних порід, заражена грибком синяви, з провінції Цзілінь, Північно-Східний Китай Фото: Fei Liang

Еволюційні наслідки та поширення

Автори дослідження зазначають, що їхня знахідка, по суті, є другим зразком грибів синьо-п'ятнистості, а також найбільш раннім викопним літописом цієї групи грибів у світі. Відкриття також відсуває найбільш ранній відомий викопний літопис цієї групи грибів приблизно на 80 мільйонів років, надаючи важливі викопні докази для подальшого розуміння походження та ранньої еволюції грибів синьо-п'ятнистих.

Вчені також вважають, що нові результати дають свіжий погляд на розуміння екологічних взаємовідносин між грибами синьо-плямистості, рослинами та комахами в юрському періоді.

Раніше Фокус писав про те, що в Арктиці знайшли найдавніші гриби віком 1 млрд років.