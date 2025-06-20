250 лет водили человечество за нос: то, что считали одним видом, оказалось четырьмя отдельными

Благодаря гражданской науке и сравнению более 4000 изображений ученые только что обнаружили, что португальский кораблик оказался не одним видов, а четырьмя отдельными видами — это выяснилось спустя 250 лет.

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Многие ошибочно принимают португальский кораблик за медузу, однако на самом деле этот вид — сифонофора, которая тесно связана с ними. Теперь исследователи выяснили, что устрашающий кораблик на самом деле представляет собой четыре вида, а не один вид, пишет IFLScience.

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Обмен длиной в 250 лет

Учитывая, как сифонофоры могут перемещаться по поверхности океана с помощью своих заполненных газом тел и маленьких выступающих парусов, считалось, что вся мировая популяция — один вид, особенно учитывая, что они обитают в Атлантическом, Индийском, Тихом и Южном океане.

Теперь новые исследования позволили подробно изучить генетические данные, распространение и внешний вид этих странных существ, и были обнаружены некоторые явные различия. По словам соавтора исследования, профессора Кайли Питт из Университета Гриффита, они с коллегами были шокированы, так как предполагали, что все особи относятся к одному виду. Однако результаты генетического анализа ясно показывают, что они не только относятся к разным видам, но также и не скрещиваются, несмотря на перекрывающиеся ареалы.

Что известно о португальском кораблике

В ходе исследования команда отобрала 151 представителя рода Physalia и обнаружила явные генетические различия, которые составили четыре вида. Далее ученые обратились к платформе гражданской науке и просмотрели 4000 изображений в поисках морфологических различий во внешнем виде между каждым из четырех видов. Команда искала ключевые различия в цвете вершины паруса и цвете тел, а также сравнивала разные длины частей тела по отношению друг к другу.

В результате ученые смогли получить четкое понимание морфологии, которое в сочетании с генетическими исследованиями дало четыре четких и отдельных вида:

Physalia physalis;

Physalia utriculus;

Physalia megalista;

Physalia minuta.

Исследователи пришли к выводу, что четыре вида можно было бы еще больше разбить на таксономические субпопуляции. У каждого из четырех есть четкие, хотя иногда и пересекающиеся, ареалы обитания:

Physalia physalis из Атлантики;

P. utriculus, присутствующий по всему Тихому океану, в Индии и в юго-западной части Атлантики;

P. megalista, присутствующий в южной части Тихого океана, в Индии и в Атлантике;

P. minuta, присутствующий около Новой Зеландии и Австралии.

Отметим, что ученые и ранее предполагали существование трех видов португальских корабликов, однако в то время у исследователей не было оборудования и технологий, чтобы иметь возможность одновременно изучать разные популяции.

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