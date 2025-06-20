250 років водили людство за ніс: те, що вважали одним видом, виявилося чотирма окремими

Завдяки цивільній науці та порівнянню понад 4000 зображень науковці щойно виявили, що португальський кораблик виявився не одним видів, а чотирма окремими видами — це з'ясувалося через 250 років.

Related video

Багато хто помилково приймає португальський кораблик за медузу, однак насправді цей вид — сифонофора, яка тісно пов'язана з ними. Тепер дослідники з'ясували, що страхітливий кораблик насправді являє собою чотири види, а не один вид, пише IFLScience.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Обмін довжиною у 250 років

З огляду на те, як сифонофори можуть переміщатися поверхнею океану за допомогою своїх заповнених газом тіл і маленьких вітрил, що виступають, вважали, що вся світова популяція — один вид, особливо з огляду на те, що вони мешкають в Атлантичному, Індійському, Тихому та Південному океані.

Тепер нові дослідження дозволили детально вивчити генетичні дані, поширення і зовнішній вигляд цих дивних істот, і були виявлені деякі явні відмінності. За словами співавтора дослідження, професора Кайлі Пітт з Університету Гріффіта, вони з колегами були шоковані, оскільки припускали, що всі особини належать до одного виду. Однак результати генетичного аналізу чітко показують, що вони не тільки належать до різних видів, але також і не схрещуються, попри ареали, що перекриваються.

Що відомо про португальський кораблик

Під час дослідження команда відібрала 151 представника роду Physalia і виявила явні генетичні відмінності, які склали чотири види. Далі вчені звернулися до платформи цивільної науки й переглянули 4000 зображень у пошуках морфологічних відмінностей у зовнішньому вигляді між кожним із чотирьох видів. Команда шукала ключові відмінності в кольорі вершини вітрила і кольорі тіл, а також порівнювала різні довжини частин тіла по відношенню одна до одної.

У результаті вчені змогли отримати чітке розуміння морфології, яке в поєднанні з генетичними дослідженнями дало чотири чітких і окремих види:

Physalia physalis;

Physalia utriculus;

Physalia megalista;

Physalia minuta.

Дослідники дійшли висновку, що чотири види можна було б ще більше розбити на таксономічні субпопуляції. У кожного з чотирьох є чіткі ареали проживання, хоча іноді й такі, що перетинаються:

Physalia physalis з Атлантики;

P. utriculus, присутній по всьому Тихому океану, в Індії та в південно-західній частині Атлантики;

P. megalista, присутній у південній частині Тихого океану, в Індії та в Атлантиці;

P. minuta, присутній біля Нової Зеландії та Австралії.

Зазначимо, що вчені й раніше припускали існування трьох видів португальських корабликів, проте на той час у дослідників не було обладнання та технологій, щоб мати можливість одночасно вивчати різні популяції.

Раніше Фокус писав про 5 тварин, які є зовсім не тим, чим здаються: вчені розповіли, що з ними не так.