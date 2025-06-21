Найдено место, где жизнь "пересидела" тотальное замерзание Земли: где она пряталась

Наша планета не всегда была столь гостеприимной для жизни, как сегодня. Во время нескольких ледниковых периодов в прошлом поверхность нашей планеты почти полностью замерзла, создавая то, что исследователи назвали «Землей-снежком».

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Жидкая вода, вероятно, является самым важным ингредиентом для жизни на любой планете, поднимая вопрос: как что-либо живое могло выжить в столь суровые и морозные времена? В новом исследовании ученые, похоже, нашли ответ на этот вопрос, пишет Science Alert.

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Суровые условия Земли-снежка

В новом исследовании команда из Массачусетского технологического института обнаружила поразительное разнообразие микроорганизмов в крошечных бассейнах растаявшего льда в Антарктиде, предполагая, что жизнь могла пережить период Земли-снежка в подобных водоемах.

В течение криогенного периода между 635 и 720 миллионами лет назад средняя мировая температура не поднималась выше -50 градусов по Цельсию. Климат вблизи экватора в то время напоминал современную Антарктиду. Однако даже в таких экстремальных условиях жизнь нашла способ продолжать развиваться.

Как жизнь преодолела суровые условия периода Земли-снежки

По словам ведущего автора исследования Фатимы Хусейн, в палеонтологической летописи есть свидетельства существования сложных форм жизни "до и после криогена". Ранее существовало множество гипотез относительно возможных мест, где могла сохраниться жизнь.

Исследователи полагают, что в новом исследовании им, возможно, удалось найти убежище в участках открытого океана, или в глубоководных гидротермальных источниках, или под огромными пластами льда. Крошечные растаявшие ледяные бассейны, усеивающие экватор, были еще одним предполагаемым убежищем.

Команда предполагает, что эти пруды, вероятно, могли быть оазисами для эукариот — сложных организмов, которые в конечном итоге эволюционировали в многоклеточные формы жизни и позже стали доминировать на Земли, включая людей.

Жизнь в Антарктиде могла сохраниться в отдельных бассейнах Фото: Threads

Может ли инопланетная жизнь прятаться в прудах?

Пруды с растаявшим льдом все еще существуют сегодня в Антарктиде, на краях ледяных щитов. В 2018 году группа новозеландских ученых посетила шельфовый ледник Мак-Мердо в восточной Антарктиде, где находится несколько таких бассейнов, ширина которых составляет всего несколько метров, а глубина едва ли достигает метра.

Дно прудов выстлано слоем микробов, которые накапливались годами, образуя слизистые слои. По словам Хусейн, эти маты могут быть толщиной в несколько сантиметров, красочными и иметь очень четкое слоистое строение.

Известно, что они состоят из одноклеточных организмов, известных как цианобактерии — уже известно, что они способны выживать в экстремальных условиях. Но исследователи также обнаружили признаки, указывающие на наличие эукариот, таких как водоросли или микроскопические животные.

Находка указывает на то, что в прудах в прошлом было удивительное разнообразие, на которое, как считают ученые, влияло количество соли, содержавшееся в каждом из них. Более того, ученые обнаружили, что на самом деле ни один пруд не был похож на другой.

Теперь ученые считают, что эти уникальные среды, вероятно, стали убежищем для жизни в самые суровые периоды Земли. Предполагается, это также может иметь значение для поиска внеземной жизни, так как спутник Сатурна Энцелад и Европа Юпитера покрыты льдом, но ученые все больше подозревают, что они могут быть домом для простых форм жизни, и было запущено несколько космических миссий, чтобы узнать о них больше.

Ранее Фокус писал о том, что свидетель превращения Земли в гигантский снежный ком существует: ученые отыскали его.