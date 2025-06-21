Знайдено місце, де життя "пересиділо" тотальне замерзання Землі: де воно ховалося

Наша планета не завжди була настільки гостинною для життя, як сьогодні. Під час кількох льодовикових періодів у минулому поверхня нашої планети майже повністю замерзла, створюючи те, що дослідники назвали "Землею-сніжком".

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Рідка вода, ймовірно, є найважливішим інгредієнтом для життя на будь-якій планеті, піднімаючи питання: як що-небудь живе могло вижити в настільки суворі й морозні часи? У новому дослідженні вчені схоже знайшли відповідь на це питання, пише Science Alert.

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Суворі умови Землі-сніжка

У новому дослідженні команда з Массачусетського технологічного інституту виявила разюче розмаїття мікроорганізмів у крихітних басейнах розталого льоду в Антарктиді, припускаючи, що життя могло пережити період Землі-сніжка в подібних водоймах.

Протягом кріогенного періоду між 635 і 720 мільйонами років тому середня світова температура не підіймалася вище -50 градусів за Цельсієм. Клімат поблизу екватора в той час нагадував сучасну Антарктиду. Однак навіть у таких екстремальних умовах життя знайшло спосіб продовжувати розвиватися.

Як життя подолало суворі умови періоду Землі-сніжки

За словами провідної авторки дослідження Фатіми Хусейн, у палеонтологічному літописі є свідчення існування складних форм життя "до та після кріогену". Раніше існувало безліч гіпотез щодо можливих місць, де могло зберегтися життя.

Дослідники вважають, що в новому дослідженні їм, можливо, вдалося знайти притулок у ділянках відкритого океану, або в глибоководних гідротермальних джерелах, або під величезними пластами льоду. Крихітні розталі крижані басейни, що вкривають екватор, були ще одним передбачуваним притулком.

Команда припускає, що ці ставки, ймовірно, могли бути оазисами для еукаріотів — складних організмів, які в кінцевому підсумку еволюціонували в багатоклітинні форми життя і пізніше почали домінувати на Землі, зокрема й людей.

Життя в Антарктиді могло зберегтися в окремих басейнах Фото: Threads

Чи може інопланетне життя ховатися у ставках?

Ставки з розталим льодом все ще існують сьогодні в Антарктиді, на краях крижаних щитів. У 2018 році група новозеландських учених відвідала шельфовий льодовик Мак-Мердо у східній Антарктиді, де розташовано кілька таких басейнів, ширина яких становить лише кілька метрів, а глибина ледь сягає метра.

Дно ставків вистелене шаром мікробів, які накопичувалися роками, утворюючи слизові шари. За словами Хусейн, ці мати можуть бути завтовшки в кілька сантиметрів, барвистими та мати дуже чітку шарувату будову.

Відомо, що вони складаються з одноклітинних організмів, відомих як ціанобактерії — вже відомо, що вони здатні виживати в екстремальних умовах. Але дослідники також виявили ознаки, що вказують на наявність еукаріотів, таких як водорості або мікроскопічні тварини.

Знахідка вказує на те, що в ставках у минулому було дивовижне розмаїття, на яке, як вважають учені, впливала кількість солі, що містилася в кожному з них. Ба більше, вчені виявили, що насправді жоден ставок не був схожий на інший.

Тепер вчені вважають, що ці унікальні середовища, ймовірно, стали притулком для життя в найсуворіші періоди Землі. Передбачається, це також може мати значення для пошуку позаземного життя, оскільки супутник Сатурна Енцелад і Європа Юпітера вкриті льодом, але вчені дедалі більше підозрюють, що вони можуть бути домом для простих форм життя, і було запущено кілька космічних місій, щоб дізнатися про них більше.

Раніше Фокус писав про те, що свідок перетворення Землі на гігантську снігову грудку існує: вчені відшукали його.