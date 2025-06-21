Самая изолированная жизнь на Земле: 19 000 лет назад осела под землей и больше не поднималась

Наша планета является домом для невероятного количества видов: большинство из них живут в океане или на поверхности Земли, но как глубоко на самом деле жизнь просочилась в недра планеты? Исследователи считают, глубже, чем мы могли себе представить.

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Кора — самая внешняя оболочка Земли, и она может быть на глубине около 5 километров под дном океана или на глубине 70 километров под континентами. К слову, ранее мы писали о том, что на планете на самом деле восемь континентов — самым молодым и загадочным из них является Зеландия. Предыдущие исследования уже показали, что жизнь агрессивна и упряма, а потому сумела проникнуть в кору — ее обнаружили на глубине от нескольких метров до нескольких километров в океанической и континентальной коре, пишет IFLScience.

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Глубинная биосфера Земли

Уже известно, что жизнь способна процветать даже в самых суровых условиях при наличии нескольких факторов, а именно:

места;

воды;

терпимой температуры.

Предыдущие исследования показали, что глубокая биосфера толкает живые существа к известному максимуму для выживания — исследование 2014 года показало, что он составляет около 122°C. Эта жизнь, как показывают исследования, представляет собой микробные археи — самые экстремальные из всех экстремофилов, которые были признаны третьим доменом жизни почти полвека назад.

Впрочем, ученые утверждают, что археи — вовсе не единственные микробы, обнаруженные в глубокой биосфере Земли. В 2024 году ученые сообщили, что обнаружили удивительно разнообразное сообщество микробов на глубине 4 метров под поверхностью пустыни Атакама в Чили. Это сообщество оказалось полностью изолированным от жизни на поверхности, предположительно, впервые колонизировав почву около 19 000 лет назад, прежде чем быть погребенным под другими почвенными отложениями.

В земной коре обитает более сложная жизнь, чем считалось

Прошлогоднее открытие уже показало, что в глубинах биосферы Земли можно найти не только такую микробную жизнь, но и нечто намного более сложное, чем считалось ранее. Открытие было сделано на борту исследовательского судна Института океана имени Шмидта Falkor, которые исследовали морское дно вокруг Восточно-Тихоокеанского поднятия, вулканически бурного хребта, где встречаются две тектонические плиты на дне Тихого океана.

Команда использовала дистанционно управляемый аппарат и исследовали, как личинки животных оседают на морском дне, когда заметили гидротермальные полости, заполненные животной жизнью. Эти полости находились на глубине 2500 метров и уходили под поверхность коры.

Результаты указывают на то, что эта животная жизнь была далека от архей: ученые обнаружили гигантских трубчатых червей, способных вырастать до 3 метров, а также улиток, мидий и других червей. Это был первый раз, когда ученые обнаружили экосистему животной жизни в земной коре под морским дном.

Глубокая биосфера Земли кишит жизнью

Открытие стало доказательством того, что в глубокой биосфере Земли на самом деле много жизни и в последние годы ученые обнаружили множество способов получить к ней доступ. От скважин в глубоких шахтах до дна океана и раздробленных пород — жизнь процветает везде. Ученые также считают, что эти организмы способны рассказать нам больше о жизни на других планетах.

Ранее Фокус писал о том, что найдено место, где жизнь "пересидела" тотальное замерзание Земли: где она пряталась.