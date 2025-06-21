Найбільш ізольоване життя на Землі: 19 000 років тому осіло під землею і більше не підіймалося

Наша планета є домівкою для неймовірної кількості видів: більшість із них живуть в океані або на поверхні Землі, але як глибоко насправді життя просочилося в надра планети? Дослідники вважають, глибше, ніж ми могли собі уявити.

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Кора — зовнішня оболонка Землі, і вона може бути на глибині близько 5 кілометрів під дном океану або на глибині 70 кілометрів під континентами. До слова, раніше ми писали про те, що на планеті насправді вісім континентів — наймолодшим і найзагадковішим із них є Зеландія. Попередні дослідження вже показали, що життя агресивне і вперте, а тому зуміло проникнути в кору — його виявили на глибині від кількох метрів до кількох кілометрів в океанічній і континентальній корі, пише IFLScience.

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Глибинна біосфера Землі

Уже відомо, що життя здатне процвітати навіть у найсуворіших умовах за наявності кількох чинників, а саме:

місця;

води;

терпимої температури.

Попередні дослідження показали, що глибока біосфера штовхає живі істоти до відомого максимуму для виживання — дослідження 2014 року показало, що він становить близько 122°C. Це життя, як показують дослідження, являє собою мікробні археї — найекстремальніші з усіх екстремофілів, які були визнані третім доменом життя майже півстоліття тому.

Утім, учені стверджують, що археї — зовсім не єдині мікроби, виявлені в глибокій біосфері Землі. У 2024 році вчені повідомили, що виявили напрочуд різноманітну спільноту мікробів на глибині 4 метрів під поверхнею пустелі Атакама в Чилі. Ця спільнота виявилася повністю ізольованим від життя на поверхні, імовірно, вперше колонізувавши ґрунт близько 19 000 років тому, перш ніж бути похованим під іншими ґрунтовими відкладеннями.

У земній корі мешкає складніше життя, ніж вважалося

Торішнє відкриття вже засвідчило, що в глибинах біосфери Землі можна знайти не тільки таке мікробне життя, а й дещо набагато складніше, ніж вважалося раніше. Відкриття було зроблено на борту дослідницького судна Інституту океану імені Шмідта Falkor, які досліджували морське дно навколо Східно-Тихоокеанського підняття, вулканічно бурхливого хребта, де зустрічаються дві тектонічні плити на дні Тихого океану.

Команда використовувала дистанційно керований апарат і досліджувала, як личинки тварин осідають на морському дні, коли помітили гідротермальні порожнини, заповнені тваринним життям. Ці порожнини знаходилися на глибині 2500 метрів і йшли під поверхню кори.

Результати вказують на те, що це тваринне життя було далеким від архей: вчені виявили гігантських трубчастих черв'яків, здатних виростати до 3 метрів, а також равликів, мідій та інших черв'яків. Це був перший раз, коли вчені виявили екосистему тваринного життя в земній корі під морським дном.

Глибока біосфера Землі кишить життям

Відкриття стало доказом того, що в глибокій біосфері Землі насправді багато життя та останніми роками вчені виявили безліч способів отримати до неї доступ. Від свердловин у глибоких шахтах до дна океану і роздроблених порід — життя процвітає скрізь. Вчені також вважають, що ці організми здатні розповісти нам більше про життя на інших планетах.

Раніше Фокус писав про те, що знайдено місце, де життя "пересиділо" тотальне замерзання Землі: де воно ховалося.