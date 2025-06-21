Бедный мишка годами бродил с "ярмом", удушающим его: постоянно ускользал от ученых

Два года назад детенышу черного медведя надели на шею пластиковую крышку — два года животное не могло избавиться от надоедливого аксессуара. К счастью, теперь биологи по дикой природе штата смогли удалить его.

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Впервые медведь привлек внимание биологов еще в 2023 году, когда камера наблюдения в Мичигане засняла детеныша черного медведя с чем-то, что, по-видимому, было синей пластиковой крышкой на шее. Исследователи хотели бы действовать быстро, однако, к сожалению, молодой медведь оказался довольно неуловимым: в один день его заметила камера наблюдения, а на следующий день исчез из района, пишет IFLScience.

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Спасение бедного мишки

К счастью, в конце мая 2025 года медведя снова заметили, на этот раз он засветился камерой наблюдения жителя округа. Землевладелец уведомил Службу диких животных и команда биологов смогла быстро установить ловушку с приманкой.

2 июня медведь был пойман и анестезирован. После этого ученые срезали крышку с шеи медведя и осмотрели животное. К сожалению, на шее медведя образовался абсцесс и несколько довольно грубых шрамов, но вопреки всем обстоятельствам, команда обнаружила, что в остальном животное было здорово. Крышка могла повлиять на его способность есть, но он весил примерно столько же, сколько любой другой двухлетний черный медведь — около 50 килограммов.

Как только анестезия выветрилась, медведь проснулся и его отпустили в дикую природу.

Ученые анестезировали медведя, чтобы снять крышку Фото: The Michigan Department of Natural Resources

Как "ярмо" появилось на шее медвежонка

По словам ученых, все еще не ясно, как именно медвежонок оказался в такой ситуации, но, скорее всего, он просто искал еду. Крышка, как считают эксперты, похожа на ту, которые используют на пластиковых бочках для хранения корма для животных, а также травли медведей.

Отметим, что травля медведей весьма легальна в Мичигане, но регулируется законодательством. Одним из условий является то, что любые отверстия в контейнерах, используемых в качестве приманок, должны быть либо 2,54 сантиметра или меньше, либо 55,9 сантиметра и больше. В то же время отверстие в крышке, в которой застрял медвежонок, было всего 12,7 сантиметра.

Местные власти также заявили, что этот случай подчеркивает важность соблюдения правил. По словам специалиста по пушнине и мелкой добычи Коди Нортона, отверстия в контейнерах определенного размера могут привести к тому, что медведи и другие дикие животные застрянут в них головами или другими частями тела, что приведет к травмам или смерти. Эксперты также отмечают, что диаметр отверстия на самом деле важнее размера контейнера.

Впрочем, вина лежит не только на охотниках. Было несколько случаев, когда головы молодых медведей застревали в бытовых отходах и пластиковых контейнерах для еды.

На шее медведя остался огромный шрам Фото: The Michigan Department of Natural Resources

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