Бідний ведмедик роками блукав з "ярмом", що душив його: постійно вислизав від учених

Два роки тому дитинчаті чорного ведмедя наділи на шию пластикову кришку — два роки тварина не могла позбутися надокучливого аксесуара. На щастя, тепер біологи з дикої природи штату змогли видалити його.

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Уперше ведмідь привернув увагу біологів ще 2023 року, коли камера спостереження в Мічигані зняла дитинча чорного ведмедя з чимось, що, мабуть, було синьою пластиковою кришкою на шиї. Дослідники хотіли б діяти швидко, однак, на жаль, молодий ведмідь виявився доволі невловним: в один день його помітила камера спостереження, а наступного дня зник із району, пише IFLScience.

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Порятунок бідного ведмедика

На щастя, наприкінці травня 2025 року ведмедя знову помітили, цього разу він засвітився камерою спостереження жителя округу. Землевласник повідомив Службу диких тварин і команда біологів змогла швидко встановити пастку з приманкою.

2 червня ведмедя спіймали й анестезували. Після цього вчені зрізали кришку з шиї ведмедя та оглянули тварину. На жаль, на шиї ведмедя утворився абсцес і кілька доволі грубих шрамів, але всупереч усім обставинам, команда виявила, що в іншому тварина була здорова. Кришка могла вплинути на його здатність їсти, але він важив приблизно стільки ж, скільки будь-який інший дворічний чорний ведмідь — близько 50 кілограмів.

Щойно анестезія вивітрилася, ведмідь прокинувся і його відпустили в дику природу.

Вчені анестезували ведмедя, щоб зняти кришку Фото: The Michigan Department of Natural Resources

Як "ярмо" з'явилося на шиї ведмедика

За словами вчених, усе ще не зрозуміло, як саме ведмежа опинилося в такій ситуації, але, найімовірніше, воно просто шукало їжу. Кришка, як вважають експерти, схожа на ту, які використовують на пластикових бочках для зберігання корму для тварин, а також цькування ведмедів.

Зазначимо, що цькування ведмедів вельми легальне в Мічигані, але регулюється законодавством. Однією з умов є те, що будь-які отвори в контейнерах, які використовують як приманки, мають бути або 2,54 сантиметра або менше, або 55,9 сантиметра і більше. Водночас отвір у кришці, в якій застрягло ведмежа, був лише 12,7 сантиметра.

Місцева влада також заявила, що цей випадок підкреслює важливість дотримання правил. За словами фахівця з хутра та дрібної здобичі Коді Нортона, отвори в контейнерах певного розміру можуть призвести до того, що ведмеді та інші дикі тварини застрягнуть у них головами або іншими частинами тіла, що призведе до травм або смерті. Експерти також зазначають, що діаметр отвору насправді важливіший за розмір контейнера.

Утім, вина лежить не тільки на мисливцях. Було кілька випадків, коли голови молодих ведмедів застрявали в побутових відходах і пластикових контейнерах для їжі.

На шиї ведмедя залишився величезний шрам Фото: The Michigan Department of Natural Resources

Раніше Фокус писав про те, що одна з найрідкісніших тварин у світі подолала 160 км у пошуку води.