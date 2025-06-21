Купание на Антарктике: украинские исследователи показали как праздновали Мидвинтер (фото)

Это давняя традиция, основанная еще британским путешественником Робертом Скоттом. И теперь украинские исследователи Антарктики тоже одевают костюмы и купаются в ледяной воде.

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Исследователи украинской антарктической станции "Академик Вернадский" рассказали, как отмечают интересный праздник Мидвинтер, унаследованный от британцев, которым принадлежала до 1996 года исследовательская станция. Фото опубликовали в соцсетях.

Украинские ученые рассказывают, что традицию праздновать Мидвинтер якобы начал британский путешественник Роберт Скотт и его первая антарктическая экспедиция "Дискавери" на одноименном судне 1901-1904 годов. Есть сведения, что исследователи отметили праздник середины зимы 23 июня 1902-го в стиле Рождества: соответствующие блюда, украшение интерьера, подарки.

Купаться надо в галстуке Фото: Станція "Академік Вернадський"

Дальнейшие экспедиции начала ХХ века продолжили эту традицию, однако уже не имитировали Рождество, а праздновали именно Мидвинтер — праздник Середины зимы, когда на ледяном континенте самая длинная ночь и самый короткий день. Интересно, что его отмечали во второй антарктической экспедиции Скотта "Терра Нова" (1910-1913 годы), участником которой был украинец с Полтавщины Антон Омельченко.

"Поэтому вероятнее всего наш предок застал праздник середины зимы задолго до начала украинских антарктических экспедиций", — говорится в заметке.

Современные украинские исследователи Антарктики получили эстафету празднования Мидвинтера тоже от британцев, ведь именно они передали нам свою станцию в 1996 году. И от них пошла традиция нырять в ледяной океан в галстуках.

Фото: Станція "Академік Вернадський"

"На Мидвинтере все должны выглядеть джентльменами — британцы нас этому научили и мы с радостью почти все приняли. Празднование за столом в костюмах, галстуках. А как обозначить, что ты джентльмен во время купания? Конечно, галстуком!", — поделился глава первой Украинской антарктической экспедиции Геннадий Милиневский, который принимал базу у британских коллег.

Позже эту традицию украинцы развили: к галстукам добавились платья для полярниц или интересные костюмы.

Традиция Мидвинтер на украинской антарктической станции "Академик Вернадский"

"К примеру, биолог 29-й УАЭ Татьяна Баглай ныряла в костюме пингвина, глава 26-й УАЭ Богдан Гаврилюк нарядился как пират, а геофизик 25-й УАЭ Анна Соина создала образ Урании — музы астрономии", — рассказали украинские ученые.

Первый украинский Мидвинтер на "Вернадском" состоялся 21 июня 1996 года.

Ученый Геннадий Милиневский вспоминал, что Midwinter swim — купание в истинно ледяной воде, температура воды: минус 1.8 градусов, на улице: минус 5 градусов он прошел очень быстро.

"Я настолько быстро искупался, что меня даже не успели нормально сфотографировать. Есть снимки, как я раздеваюсь, есть, как одеваюсь, а как сижу в воде среди льда — нет", — шутил Милиневский.

Напомним, ранее украинские полярники с антарктической исследовательской станции Академик Вернадский показали встречу с одним из крупнейших хищников Антарктиды — морским леопардом.

А в марте украинские ученые впервые зафиксировали уникальные "разговоры" косаток. Они редко появляются возле станции.