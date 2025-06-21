Купання на Антарктиці: українські дослідники показали як святкували Мідвінтер (фото)

Це давня традиція, започаткована ще британським мандрівником Робертом Скоттом. І тепер українські дослідники Антарктики теж одягають костюми та купаються у крижаній воді.

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Дослідники української антарктичної станції "Академік Вернадський" розказали, як відзначають цікаве свято Мідвінтер, успадковане від британців, яким належала до 1996 року дослідницька станція. Фото опублікували у соцмережах.

Українські вчені розповідають, що традицію святкувати Мідвінтер нібито започаткував британський мандрівник Роберт Скотт та його перша антарктична експедиція "Діскавері" на однойменному судні 1901-1904 років. Є відомості, що дослідники відзначили свято середини зими 23 червня 1902-го в стилі Різдва: відповідні страви, прикрашання інтер'єру, подарунки.

Купатись треба в краватці Фото: Станція "Академік Вернадський"

Подальші експедиції початку ХХ століття продовжили цю традицію, однак уже не імітували Різдво, а святкували саме Мідвінтер — свято Середини зими, коли на крижаному континенті найдовша ніч і найкоротший день. Цікаво, що його відзначали у другій антарктичній експедиції Скотта "Терра Нова" (1910-1913 роки), учасником якої був українець з Полтавщини Антон Омельченко.

"Тож найімовірніше наш пращур застав свято середини зими задовго до початку українських антарктичних експедицій", - сказано у дописі.

Сучасні українські дослідники Антарктики отримали естафету святкування Мідвінтера теж від британців, адже саме вони передали нам свою станцію 1996 року. І від них пішла традиція пірнати в крижаний океан у краватках.

Фото: Станція "Академік Вернадський"

"На Мідвінтері всі повинні мати вигляд джентльменів — британці нас цього навчили і ми з радістю майже все прийняли. Святкування за столом в костюмах, краватках. А як позначити, що ти джентльмен під час купання? Звісно, краваткою!", — поділився очільник першої Української антарктичної експедиції Геннадій Міліневський, який приймав базу в британських колег.

Пізніше цю традицію українці розвинули: до краваток додалися сукні для полярниць чи цікаві костюми.

Традиція Мідвінтер на українській антарктичній станції "Академік Вернадський"

"Приміром, біологиня 29-ї УАЕ Тетяна Баглай пірнала в костюмі пінгвіна, очільник 26-ї УАЕ Богдан Гаврилюк вбрався як пірат, а геофізикиня 25-ї УАЕ Анна Соіна створила образ Уранії — музи астрономії", - розповіли українські вчені.

Перший український Мідвінтер на "Вернадському" відбувся 21 червня 1996 року.

Вчений Геннадій Міліневський згадував, що Midwinter swim — купання в істинно крижаній воді, температура води: мінус 1.8 градусів, на вулиці: мінус 5 градусів він пройшов дуже швидко.

"Я настільки швидко скупався, що мене навіть не встигли нормально сфотографувати. Є знімки, як я роздягаюсь, є, як одягаюсь, а як сиджу у воді серед льоду — немає", - жартував Міліневський.

Нагадаємо, раніше українські полярники з антарктичної дослідницької станції Академік Вернадський показали зустріч з одним із найбільших хижаків Антарктиди – морським леопардом.

А в березні українські вчені вперше зафіксували унікальні "розмови" косаток. Вони рідко з'являються біля станції.