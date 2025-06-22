Ученые об этом не знали: растения хранят глубоко в земле большой секрет, почему это важно

Анализ глубин почвы в разных регионах планеты показал, что 20% изученных растений имеют неожиданно более глубокий набор корней, расположенный ниже 1 метра под поверхностью. Ученые говорят, что растения могут хранить углерод глубже в земле, чем ожидалось, что смягчает последствия изменения климата.

Related video

Как показывает исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, представление о корнях растений у ученых было несколько поверхностным. Ученые впервые обнаружили скрытый второй набор корней у многих растений, который находится глубокого в почве, что позволяет растениям получать доступ к более глубоким почвенным питательным веществам, пишет Live Science.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Ученые во время исследования использовали базу данных образцов почвы, собранных с глубины более 1,8 м под поверхностью в разных регионах планеты: от тундры на Аляске до тропических лесов Пуэрто-Рико. Исследователи определили структуру корней растений и состав почвы на 44 участках.

Оказалось, что примерно 20% растений на этих участках имеют вторую, более глубокую коневую систему. Это явление ученые называют бимодальностью. Долгое время ученые предполагали, что у растений все меньше и меньше корней по мере того, как они уходят глубже в землю. Поэтому авторы исследования были удивлены своим открытием.

Второй слой корней обычно достигает почв, богатых такими питательными веществами, как азот, что позволяет растениям использовать эти глубоко расположенные почвенные ресурсы. Растения получают большую часть своих ресурсов из поверхностной почвы, например, через осадки или листья, падающие на землю. Но более глубокий, вторичный способ использования питательных веществ может увеличить ресурсы, доступные растениям, если их недостаточно на поверхности.

Ученые впервые обнаружили скрытый второй набор корней у многих растений, который находится глубокого в почве Фото: Daily Mail

Поскольку только 1 из 5 растений имело вторичные корни, это может указывать на реакцию растений на изменение условий в поверхностной почве, например, наличие меньшего количества воды, говорят исследователи.

Ученые говорят, что необходимо провести больше исследований, чтобы полностью понять, что происходит в этих глубоких корневых системах. Возможно, существуют не только бимодальные, но и мультимодальные корневые системы с еще большим количеством корней, которые находятся еще глубже.

Результаты исследования показывают, что растения могут переносить и хранить углерод глубже в земле, чем ожидалось, что может помочь ученым разработать более долгосрочное подземное хранилище углерода для смягчения последствий изменения климата.

Почва может удерживать больше углерода, чем атмосфера, поэтому некоторые меры по смягчению последствий изменения климата сосредоточены на культурах, которые поглощают углерод из воздуха и сохраняют его в корнях и почве.

Ученые говорят, что хорошая новость заключается в том, что растения, возможно, уже естественным образом смягчают последствия изменения климата активнее, чем предполагалось.

Как уже писал Фокус, ученые обнаружили, что огромное растение быстро распространяется в тропических лесах, нанося вред деревьям и сокращая запасы углерода. Растение-захватчик процветает за счет углекислого газа и настолько велико, что его видно из космоса.

Также Фокус писал о том, из чего сделан самый дорогой сыр в мире. Сыр "Пуле" считается самым дорогим в мире, ведь его делают не из коровьего молока и производят только в одном месте на планете.