Учені про це не знали: рослини зберігають глибоко в землі великий секрет, чому це важливо

Аналіз глибин ґрунту в різних регіонах планети показав, що 20% вивчених рослин мають несподівано глибший набір коренів, розташований нижче 1 метра під поверхнею. Вчені кажуть, що рослини можуть зберігати вуглець глибше в землі, ніж очікувалося, що пом'якшує наслідки зміни клімату.

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Як показує дослідження, опубліковане в журналі Nature Communications, уявлення про коріння рослин у вчених було дещо поверхневим. Вчені вперше виявили прихований другий набір коренів у багатьох рослин, який знаходиться глибокого в ґрунті, що дозволяє рослинам отримувати доступ до більш глибоких ґрунтових поживних речовин, пише Live Science.

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Науковці під час дослідження використовували базу даних зразків ґрунту, зібраних із глибини понад 1,8 м під поверхнею в різних регіонах планети: від тундри на Алясці до тропічних лісів Пуерто-Ріко. Дослідники визначили структуру коренів рослин і склад ґрунту на 44 ділянках.

Виявилося, що приблизно 20% рослин на цих ділянках мають другу, глибшу кінцеву систему. Це явище вчені називають бімодальністю. Тривалий час вчені припускали, що в рослин усе менше й менше коренів у міру того, як вони йдуть глибше в землю. Тому автори дослідження були здивовані своїм відкриттям.

Другий шар коренів зазвичай досягає ґрунтів, багатих такими поживними речовинами, як азот, що дозволяє рослинам використовувати ці глибоко розташовані ґрунтові ресурси. Рослини отримують більшу частину своїх ресурсів з поверхневого ґрунту, наприклад, через опади або листя, що падає на землю. Але більш глибокий, вторинний спосіб використання поживних речовин може збільшити ресурси, доступні рослинам, якщо їх недостатньо на поверхні.

Учені вперше виявили прихований другий набір коренів у багатьох рослин, який знаходиться глибокого в ґрунті Фото: Daily Mail

Оскільки тільки 1 з 5 рослин мала вторинне коріння, це може вказувати на реакцію рослин на зміну умов у поверхневому ґрунті, наприклад, наявність меншої кількості води, кажуть дослідники.

Вчені кажуть, що необхідно провести більше досліджень, щоб повністю зрозуміти, що відбувається в цих глибоких кореневих системах. Можливо, існують не тільки бімодальні, а й мультимодальні кореневі системи з іще більшою кількістю коренів, які розташовані ще глибше.

Результати дослідження показують, що рослини можуть переносити і зберігати вуглець глибше в землі, ніж очікувалося, що може допомогти вченим розробити довгострокове підземне сховище вуглецю для пом'якшення наслідків зміни клімату.

Ґрунт може утримувати більше вуглецю, ніж атмосфера, тому деякі заходи з пом'якшення наслідків зміни клімату зосереджені на культурах, що поглинають вуглець із повітря та зберігають його в корінні та ґрунті.

Вчені кажуть, що хороша новина полягає в тому, що рослини, можливо, вже природним чином пом'якшують наслідки зміни клімату активніше, ніж передбачалося.

Як уже писав Фокус, вчені виявили, що величезна рослина швидко поширюється в тропічних лісах, завдаючи шкоди деревам і скорочуючи запаси вуглецю. Рослина-загарбник процвітає за рахунок вуглекислого газу і настільки велика, що її видно з космосу.

Також Фокус писав про те, з чого зроблений найдорожчий сир у світі. Сир "Пуле" вважається найдорожчим у світі, адже його роблять не з коров'ячого молока і виробляють тільки в одному місці на планеті.