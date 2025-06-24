Теория Большого взрыва неверна: наша Вселенная прибыла из другого мира, что выяснили физики

Ученые предложили альтернативу теории Большого взрыва. Физики считают, что наша Вселенная могла образоваться внутри огромной черной дыры, которая находится в более крупной другой Вселенной.

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Теория Большого взрыва успешно объяснила основные космологические явления, включая реликтовое излучение, крупномасштабную структуру Вселенной и ее ускоряющееся расширение. Но остаются фундаментальные проблемы, такие как необъяснимая природа темной энергии и темной материи, сингулярность при Большом взрыве и несоответствия между общей теорией относительности и квантовой механикой. Ученые считают, что эти проблемы решает их теория, которая не требует неизвестной физики. Исследование опубликовано в журнале Physical Review D, пишет Space.

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Физики говорят, что наша наблюдаемая Вселенная находится внутри собственного гравитационного радиуса, что означает, что снаружи она будет выглядеть как черная дыра. Это привело ученых к идее о том, что Вселенная могла образоваться так же, как черная дыра, создаваемая гравитационным сжатием массивных звезд.

Считается, что Вселенная началась как чрезвычайно горячая, плотная точка, известная как сингулярность, и она за доли секунды расширилась после Большого взрыва. Физики считают, что Вселенная могла не начаться с сингулярности, а вместо этого возникла из гравитационного сжатия огромного облака материи в другой Вселенной. При этом этот процесс не выходит за рамки известной физики.

Физики считают, что наша Вселенная могла образоваться внутри огромной черной дыры, которая находится в более крупной другой Вселенной Фото: space.com

Авторы исследования пришли к выводу, что при правильных условиях гравитационный коллапс материи не заканчивается сингулярностью, а вместо этого происходит новое расширение. Это то, что считается Большим взрывом. Физики говорят, что их теория не требует наличия неизвестных законов физики и описывает гравитационное сжатие, происходящее внутри черной дыры.

В квантовой механике две идентичные частицы (не могут занимать одно и то же состояние и не могут находиться в одном и том же месте в одно и то же время. Этот принцип создает своего рода давление, которое сопротивляется гравитационному сжатию. Это то, что останавливает бесконечное сжатие звезд и их превращение в черную дыру. В этом случае они превращаются в нейтронные звезды. Новая теория предполагает, что именно этот квантовый эффект заставил появится нашу Вселенную.

Считается, что Вселенная началась как чрезвычайно горячая, плотная точка, известная как сингулярность, и она за доли секунды расширилась после Большого взрыва Фото: Live Science

По словам физиков, предполагается, что гравитация напрямую взаимодействует с полем Хиггса, квантовым полем, ответственным за придание частицам массы. Если это так, то это взаимодействие может изменить поведение гравитации. Например, если взаимодействие между гравитацией и полем Хиггса становится отталкивающим при чрезвычайно высоких плотностях энергии, оно может противодействовать гравитационному сжатию. Вместо того, чтобы схлопнуться в сингулярность, Вселенная может отскочить и перейти от сжатия к расширению. Таким образом можно связать гравитацию с квантовой механикой, без необходимости в новых спекулятивных теориях, говорят физики.

Новая теория предсказывает небольшую положительную пространственную кривизну Вселенной и существование реликтовых объектов, таких как первичные черные дыры или нейтронные звезды, образовавшиеся до космического отскока.

Авторы исследования говорят, что предположение о том, что Большой взрыв не был абсолютным началом всего, является спорным, но эту теорию можно подтвердить, если обнаружить реликтовые объекты. Физики считают, что на самом деле, вся наша Вселенная может находиться внутри огромной черной дыры, образованной в более крупной другой Вселенной.

Как уже писал Фокус, ученые считают, что Вселенная на самом деле вращается, что дает возможность раскрыть тайну темной энергии, которая отвечает за ускоренное расширение космоса.

Также Фокус писал о том, что в образцах астероида Рюгу обнаружен неожиданный минерал, который бросает вызов теории. Ученые обнаружили в образцах астероида Рюгу минерал джерфишерит, который не должен был там находиться.