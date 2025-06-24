Теорія Великого вибуху хибна: наш Всесвіт прибув з іншого світу, що з'ясували фізики

Учені запропонували альтернативу теорії Великого вибуху. Фізики вважають, що наш Всесвіт міг утворитися всередині величезної чорної діри, яка знаходиться у більшому іншому Всесвіті.

Related video

Теорія Великого вибуху успішно пояснила основні космологічні явища, включно з реліктовим випромінюванням, великомасштабною структурою Всесвіту і його прискореним розширенням. Але залишаються фундаментальні проблеми, такі як незрозуміла природа темної енергії і темної матерії, сингулярність під час Великого вибуху і невідповідності між загальною теорією відносності та квантовою механікою. Вчені вважають, що ці проблеми вирішує їхня теорія, яка не потребує невідомої фізики. Дослідження опубліковано в журналі Physical Review D, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Фізики кажуть, що наш спостережуваний Всесвіт перебуває всередині власного гравітаційного радіусу, що означає, що зовні він буде виглядати як чорна діра. Це привело вчених до ідеї про те, що Всесвіт міг утворитися так само, як чорна діра, створювана гравітаційним стисненням масивних зірок.

Вважається, що Всесвіт почався як надзвичайно гаряча, щільна точка, відома як сингулярність, і вона за частки секунди розширилася після Великого вибуху. Фізики вважають, що Всесвіт міг не початися із сингулярності, а натомість виник із гравітаційного стиснення величезної хмари матерії в іншому Всесвіті. При цьому цей процес не виходить за рамки відомої фізики.

Фізики вважають, що наш Всесвіт міг утворитися всередині величезної чорної діри, яка знаходиться у більшому іншому Всесвіті Фото: space.com

Автори дослідження дійшли висновку, що за правильних умов гравітаційний колапс матерії не закінчується сингулярністю, а замість цього відбувається нове розширення. Це те, що вважається Великим вибухом. Фізики кажуть, що їхня теорія не вимагає наявності невідомих законів фізики і описує гравітаційне стиснення, що відбувається всередині чорної діри.

У квантовій механіці дві ідентичні частинки (не можуть займати один і той самий стан і не можуть перебувати в одному й тому самому місці в один і той самий час. Цей принцип створює свого роду тиск, який чинить опір гравітаційному стисненню. Це те, що зупиняє нескінченне стиснення зірок і їхнє перетворення на чорну діру. У цьому випадку вони перетворюються на нейтронні зірки. Нова теорія припускає, що саме цей квантовий ефект змусив з'явиться наш Всесвіт.

Вважається, що Всесвіт розпочався як надзвичайно гаряча, щільна точка, відома як сингулярність, і вона за частки секунди розширилася після Великого вибуху Фото: Live Science

За словами фізиків, припускають, що гравітація безпосередньо взаємодіє з полем Хіггса, квантовим полем, відповідальним за надання частинкам маси. Якщо це так, то ця взаємодія може змінити поведінку гравітації. Наприклад, якщо взаємодія між гравітацією і полем Хіггса стає відштовхувальною за надзвичайно високої щільності енергії, вона може протидіяти гравітаційному стисненню. Замість того, щоб схлопнутися в сингулярність, Всесвіт може відскочити і перейти від стиснення до розширення. Таким чином можна пов'язати гравітацію з квантовою механікою, без необхідності в нових спекулятивних теоріях, кажуть фізики.

Нова теорія пророкує невелику позитивну просторову кривизну Всесвіту та існування реліктових об'єктів, як-от первинні чорні діри або нейтронні зірки, що утворилися до космічного відскоку.

Автори дослідження кажуть, що припущення про те, що Великий вибух не був абсолютним початком усього, є спірним, але цю теорію можна підтвердити, якщо виявити реліктові об'єкти. Фізики вважають, що насправді, весь наш Всесвіт може перебувати всередині величезної чорної діри, утвореної у більшому іншому Всесвіті.

Як уже писав Фокус, вчені вважають, що Всесвіт насправді обертається, що дає можливість розкрити таємницю темної енергії, яка відповідає за прискорене розширення космосу.

Також Фокус писав про те, що в зразках астероїда Рюгу виявлено несподіваний мінерал, який кидає виклик теорії. Вчені виявили в зразках астероїда Рюгу мінерал джерфішерит, який не повинен був там перебувати.