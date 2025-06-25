Как появилась жизнь на Земле: астрономы нашли ответ в наполненной спиртом звездной системе

Ученые обнаружили редкие изотопы метанола в газах, окружающих молодую звезду и это открытие помогает объяснить, каким образом необходимые компоненты для появления жизни оказались на Земле.

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Астрономы с помощью радиотелескопа ALMA обнаружили в протопланетном диске, окружающем молодую звезду HD 100453, которая находится примерно в 330 световых годах от Земли, метанол или метиловый спирт, а также его редкие изотопы, то есть версии химического соединения. Это открытие подтверждает теорию о том, каким образом необходимые для появления жизни соединения попали на нашу планету. Исследование опубликовано в The Astrophysical Journal Letters, пишет Live Science.

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Метанол является строительным блоком для органических соединений, таких как аминокислоты, которые необходимы для жизни. Раньше астрономы уже находили метанол в других протопланетных дисках, но не такие его редкие изотопы.

Многие молодые звезды окружены протопланетными дисками из газа и пыли, в которых образуются планеты, их спутники, а также кометы и астероиды.

Ученые обнаружили метанол и его редкие изотопы с помощью радиотелескопа ALMA, который может видеть химический состав и распределение газа в протопланетных дисках, окружающих относительно близкие молодые звезды.

Астрономы с помощью радиотелескопа ALMA обнаружили в протопланетном диске, окружающем молодую звезду HD 100453, которая находится примерно в 330 световых годах от Земли, метанол или метиловый спирт, а также его редкие изотопы. Иллюстрация Фото: Live Science

Масса молодой звезды HD 100453 примерно в 1,6 раз больше, чем у Солнца, а значит эта звезда больше Солнца по размеру. Метанол и другие молекулы в протопланетном диске существуют в виде газа дальше от звезды HD 100453, чем это было в диске, окружающем Солнце примерно 4,6 млрд лет назад. У меньших звезд протопланетные диски имеют более низкую температуру, поэтому их молекулы обычно существуют в виде льда и их не может обнаружить радиотелескоп ALMA.

Авторы исследования выяснили, что в протопланетном диске звезды HD 100453 соотношение метанола и других органических молекул похоже на распределение таких же соединений и молекул в кометах в Солнечной системе. Исследование показало, что льды в протопланетных дисках в конечном итоге слипаются, образуя кометы, наполненные сложными органическими молекулами, которые затем могут быть доставлены на планеты.

Астрономы говорят, что это исследование подтверждает теорию о том, что кометы могли доставить органические молекулы, необходимые для жизни на Землю, когда врезались в нашу планету миллиарды лет назад. То есть кометы могут причиной того, что жизнь, включая людей, смогла появиться на Земле.

Как уже писал Фокус, из глубокого космоса приходит необычный радиосигнал и можно увидеть то, чего никогда не видели. Астрономы считают, что для определения массы самых первых звезд в космосе можно использовать определенные радиосигналы, которые приходят из самой ранней Вселенной.

Также Фокус писал о том, что увидел космический аппарат NASA перед падением на Сатурн. Зонд "Кассини" сделал невероятный снимок Сатурна, перед тем как погрузиться в атмосферу газового гиганта.