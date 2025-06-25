Як з'явилося життя на Землі: астрономи знайшли відповідь у наповненій спиртом зоряній системі

Вчені виявили рідкісні ізотопи метанолу в газах, що оточують молоду зірку, і це відкриття допомагає пояснити, яким чином необхідні компоненти для появи життя опинилися на Землі.

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Астрономи за допомогою радіотелескопа ALMA виявили в протопланетному диску, що оточує молоду зірку HD 100453, яка розташована приблизно в 330 світлових роках від Землі, метанол або метиловий спирт, а також його рідкісні ізотопи, тобто версії хімічної сполуки. Це відкриття підтверджує теорію про те, яким чином необхідні для появи життя сполуки потрапили на нашу планету. Дослідження опубліковано в The Astrophysical Journal Letters, пише Live Science.

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Метанол є будівельним блоком для органічних сполук, таких як амінокислоти, які необхідні для життя. Раніше астрономи вже знаходили метанол в інших протопланетних дисках, але не такі його рідкісні ізотопи.

Багато молодих зірок оточені протопланетними дисками з газу і пилу, в яких утворюються планети, їхні супутники, а також комети й астероїди.

Вчені виявили метанол і його рідкісні ізотопи за допомогою радіотелескопа ALMA, який може бачити хімічний склад і розподіл газу в протопланетних дисках, що оточують відносно близькі молоді зірки.

Астрономи за допомогою радіотелескопа ALMA виявили в протопланетному диску, що оточує молоду зірку HD 100453, яка розташована приблизно в 330 світлових роках від Землі, метанол або метиловий спирт, а також його рідкісні ізотопи. Ілюстрація Фото: Live Science

Маса молодої зірки HD 100453 приблизно в 1,6 разів більша, ніж у Сонця, а значить ця зірка більша за Сонце за розміром. Метанол та інші молекули в протопланетному диску існують у вигляді газу далі від зірки HD 100453, ніж це було в диску, що оточує Сонце приблизно 4,6 млрд років тому. У менших зірок протопланетні диски мають нижчу температуру, тому їхні молекули зазвичай існують у вигляді льоду і їх не може виявити радіотелескоп ALMA.

Автори дослідження з'ясували, що в протопланетному диску зірки HD 100453 співвідношення метанолу та інших органічних молекул схоже на розподіл таких самих з'єднань і молекул у кометах у Сонячній системі. Дослідження показало, що льоди в протопланетних дисках зрештою злипаються, утворюючи комети, наповнені складними органічними молекулами, які потім можуть бути доставлені на планети.

Астрономи кажуть, що це дослідження підтверджує теорію про те, що комети могли доставити органічні молекули, необхідні для життя на Землю, коли врізалися в нашу планету мільярди років тому. Тобто комети можуть бути причиною того, що життя, включно з людьми, змогло з'явитися на Землі.

Як уже писав Фокус, з глибокого космосу приходить незвичайний радіосигнал і можна побачити те, чого ніколи не бачили. Астрономи вважають, що для визначення маси найперших зірок у космосі можна використовувати певні радіосигнали, які надходять із самого раннього Всесвіту.

Також Фокус писав про те, що побачив космічний апарат NASA перед падінням на Сатурн. Зонд "Кассіні" зробив неймовірний знімок Сатурна, перед тим як зануритися в атмосферу газового гіганта.