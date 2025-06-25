Акулы делают нечто странное, если их перевернуть вверх тормашками: никто не знает, почему (фото)

В новом исследовании ученые сосредоточились на изучении странного поведения акул, скатов и их родственников — когда этих животных переворачивают «вверх ногами», они впадают в необъяснимое состояние транса.

Related video

Не секрет, что некоторые животные впадают в своеобразный транс, также известный как реакция замирания и тоническая неподвижность, и это может спасти им жизнь. Например, опоссумы, как известно, "притворяются мертвыми", чтобы избежать хищников. То же самое делают кролики, ящерицы, змеи и даже некоторые насекомые, пишет Science Alert.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Тоническая неподвижность акул

В новом исследовании морские биологи из Университета Джеймса Кука изучили странное поведение акул, скатов и их родственников. Известно, что в этой группе тоническая неподвижность срабатывает, когда животное переворачивают "вверх ногами" — оно перестает двигаться, мышцы расслабляются и наступает состояние, похожее на транс.

Любопытно, что некоторые ученые также используют тоническую неподвижность как технику для безопасного обращения с некоторыми видами. Но почему это происходит и помогает ли такое поведение морским хищникам выживать?

Тайна транса акулы

Несмотря на то, что тоническая неподвижность хорошо документирована в животном мире, причины такого поведения все еще остаются неясными, особенно в океане. Как правило, такое поведение считают защитой от хищников, однако нет никаких доказательств, подтверждающих эту идею у акул. Впрочем, есть и альтернативные гипотезы.

В ходе исследования ученые протестировали 13 видов акул, скатов и химеру, чтобы понять, способны ли они впадать в тоническую неподвижность, если их осторожно перевернуть под водой. Результаты указывают на то, что семь видов впадают в транс, но шесть — нет. Далее ученые проанализировали полученные результаты с помощью эволюционных инструментов, что помогло сопоставить поведение в течение сотен миллионов лет истории семейства акул на Земле.

Дайвер вводит акулу в состояние тонической неподвижности Фото: Wikimedia Commons

Почему акулы впадают в тоническую неподвижность?

По словам профессора морской биологии Джоди Раммера и кандидата наук кафедры морской биологии Джоэла Гейфорда, существует три основные теории о том, почему акулы демонстрируют такое странное поведение:

стратегия защиты от хищников;

репродуктивная роль — самцы переворачивают самок во время спаривания, что помогает уменьшить борьбу;

реакция сенсорной перегрузки — своего рода отключение при экстремальной стимуляции.

Увы, результаты нового исследования не подтверждают ни одно из этих объяснений. В ходе исследования ученые не обнаружили каких-либо убедительных доказательств того, что акулы получают пользу от замирания во время нападения. Фактически, современные хищники, такие как косатки, могут использовать эту реакцию против акул, переворачивая их, чтобы обездвижить.

Репродуктивная гипотеза также не оправдывает ожиданий. Тоническая неподвижность не отличается между полами, и оставаясь неподвижными, самки могут быть уязвимы для вредных или принудительных спариваний.

Теория сенсорной перегрузки — увы, не проверена и не подтверждена. Поэтому ученые предложили другое объяснение: тоническая неподвижность акул, вероятно, является всего лишь эволюционным пережитком.

Эволюционный багаж

Анализ ученых предполагает, что тоническая неподвижность является "плезиоморфной" — наследственной чертой, которая, вероятно, присутствовала у древних акул, скатов и химер. Но по мере эволюции видов многие утратили это поведение. Команда обнаружила, что тоническая неподвижность независимо терялась по крайней мере пять раз в разных группах — ученые считают, это происходило из-за того, что замораживание на самом деле попросту может быть плохой идеей.

Таким образом, тоническая неподвижность может быть вовсе не умной стратегией выживания, а не более чем "эволюционным багажом". Простыми словами, некогда такое поведение служило определенной цели, но теперь сохраняется у некоторых видов лишь потому, что не наносит вреда.

Ранее Фокус писал о том, что если акулы остановятся, они умрут: ученые рассказали, действительно ли это так.