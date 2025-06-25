Акули роблять щось дивне, якщо їх перевернути догори дриґом: ніхто не знає, чому (фото)

У новому дослідженні вчені зосередилися на вивченні дивної поведінки акул, скатів та їхніх родичів — коли цих тварин перевертають "догори дриґом", вони впадають у незрозумілий стан трансу.

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Не секрет, що деякі тварини впадають у своєрідний транс, також відомий як реакція завмирання і тонічна нерухомість, і це може врятувати їм життя. Наприклад, опосуми, як відомо, "прикидаються мертвими", щоб уникнути хижаків. Те ж саме роблять кролики, ящірки, змії й навіть деякі комахи, пише Science Alert.

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Тонічна нерухомість акул

У новому дослідженні морські біологи з Університету Джеймса Кука вивчили дивну поведінку акул, скатів та їхніх родичів. Відомо, що в цій групі тонічна нерухомість спрацьовує, коли тварину перевертають "догори дриґом" — вона перестає рухатися, м'язи розслабляються і настає стан, схожий на транс.

Цікаво, що деякі вчені також використовують тонічну нерухомість як техніку для безпечного поводження з деякими видами. Але чому це відбувається і чи допомагає така поведінка морським хижакам виживати?

Таємниця трансу акули

Попри те, що тонічна нерухомість добре задокументована у тваринному світі, причини такої поведінки все ще залишаються незрозумілими, особливо в океані. Зазвичай таку поведінку вважають захистом від хижаків, проте немає жодних доказів, які б підтверджували цю ідею в акул. Утім, є й альтернативні гіпотези.

Під час дослідження вчені протестували 13 видів акул, скатів і химеру, щоб зрозуміти, чи здатні вони впадати в тонічну нерухомість, якщо їх обережно перевернути під водою. Результати вказують на те, що сім видів впадають у транс, але шість — ні. Далі вчені проаналізували отримані результати за допомогою еволюційних інструментів, що допомогло зіставити поведінку протягом сотень мільйонів років історії сімейства акул на Землі.

Дайвер вводить акулу в стан тонічної нерухомості Фото: чума

Чому акули впадають у тонічну нерухомість?

За словами професора морської біології Джоді Раммера і кандидата наук кафедри морської біології Джоела Гейфорда, існує три основні теорії про те, чому акули демонструють таку дивну поведінку:

стратегія захисту від хижаків;

репродуктивна роль — самці перевертають самок під час спарювання, що допомагає зменшити боротьбу;

реакція сенсорного перевантаження — свого роду вимкнення за екстремальної стимуляції.

На жаль, результати нового дослідження не підтверджують жодне з цих пояснень. Під час дослідження вчені не виявили жодних переконливих доказів того, що акули отримують користь від завмирання під час нападу. Фактично, сучасні хижаки, такі як косатки, можуть використовувати цю реакцію проти акул, перевертаючи їх, щоб знерухомити.

Репродуктивна гіпотеза також не виправдовує очікувань. Тонічна нерухомість не відрізняється між статями, і залишаючись нерухомими, самки можуть бути вразливими для шкідливих або примусових спаровувань.

Теорія сенсорного перевантаження — на жаль, не перевірена і не підтверджена. Тому вчені запропонували інше пояснення: тонічна нерухомість акул, ймовірно, є всього лише еволюційним пережитком.

Еволюційний багаж

Аналіз учених припускає, що тонічна нерухомість є "плезіоморфною" — спадковою рисою, яка, ймовірно, була присутня в стародавніх акул, скатів і химер. Але в міру еволюції видів багато хто втратив цю поведінку. Команда виявила, що тонічна нерухомість незалежно втрачалася принаймні п'ять разів у різних групах — вчені вважають, це відбувалося через те, що заморожування насправді просто може бути поганою ідеєю.

Таким чином, тонічна нерухомість може бути зовсім не розумною стратегією виживання, а не більше ніж "еволюційним багажем". Простими словами, колись така поведінка слугувала певній меті, але тепер зберігається у деяких видів лише тому, що не завдає шкоди.

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