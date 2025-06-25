Напитки в стеклянных бутылках содержат больше тревожных частиц, чем пластиковые: о чем речь

В новом исследовании ученые неожиданно обнаружили, что напитки, продаваемые в стеклянных бутылках, на самом деле содержат больше микропластика, чем те, что в пластиковых бутылках.

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С тех пор как более 150 лет назад люди впервые изобрели пластик, крохотные частицы этого материала буквально заполонили всю планету: очень маленькие, в основном невидимые частицы пластика уже были обнаружены учеными по всему миру — от воздуха, которым мы дышим, до еды, которую едим. Более того, миниатюрные частицы также были обнаружены в телах людей и животных, пишет Science Alert.

Впрочем, важно признать, что по-прежнему нет прямых доказательств того, что такое нашествие пластика на планете вредно для здоровья человека, но развивающаяся область исследований направлена на измерение его распространения.

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Количество микропластика в напитках

Исследование было проведено французским агентством по безопасности пищевых продуктов ANSES и опубликовано в журнале Journal of Food Composition and Analysis. По словам директора агентства Гийома Дюфло, команда стремилась "исследовать количество микропластика в различных типах напитков, продаваемых во Франции, а также изучить влияние различных емкостей".

Ученые обнаружили в среднем около 100 частиц микропластика на литр в стеклянных бутылках с безалкогольными напитками, лимонадом, холодным чаем и пивом. Для понимания, это в 5-50 раз выше, чем показатель, обнаруженный в пластиковых бутылках или металлических банках. По словам ведущего автора исследования, аспирантки Изелин Чайб, они с коллегами ожидали противоположного результата.

Команда также заметила, что в стекле частицы, выходящие из образцов, имели ту же форму, цвет и полимерный состав. Простыми словами, тот же пластик, что и краска на внешней стороне крышек, которые запечатывают стеклянные бутылки. Краска на крышках также имела "крошечные царапины, невидимые невооруженным глазом, вероятно, из-за трения между крышками при хранении". Предполагается, что это могло "выпустить частицы на поверхность крышек".

Микропластик найден даже в вине

Для воды, как негазированной, так и газированной, количество микропластика было относительно низким во всех случаях, от 4,5 частицы на литр в стеклянных бутылках до 1,6 частицы в пластике. Любопытно, что ученые также обнаружили, что вино также содержало мало микропластика — даже в стеклянных бутылках с крышками. По словам Дюфло, причину этого происхождения все еще предстоит узнать.

В то же время безалкогольные напитки содержали около 3 микропластиков на литр, лимонад — 40, а пиво — около 60. Эксперты предупреждают, что не существует контрольного уровня для потенциально токсичного количества микропластика, а потому невозможно понять, представляет ли он угрозу для здоровья человека.

Сокращение микропластика в напитках

Ученые также отмечают, что производители напитков могли бы относительно легко сократить количество микропластика, выделяемого крышками бутылок. Для этого эксперты агентства протестировали метод очистки, включающий продувку крышек воздухом, а затем промывку водой и спиртом. Результаты указывают, что такой метод способен уменьшить количество частиц пластика на 60%.

Ранее Фокус писал о том, что ученые впервые нашли частицы микропластика в кровотоке человека.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.