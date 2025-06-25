Напої у скляних пляшках містять більше тривожних частинок, ніж пластикові: про що йдеться

У новому дослідженні вчені несподівано виявили, що напої, які продаються в скляних пляшках, насправді містять більше мікропластику, ніж ті, що в пластикових пляшках.

Related video

Відтоді як понад 150 років тому люди вперше винайшли пластик, крихітні частинки цього матеріалу буквально заполонили всю планету: дуже маленькі, здебільшого невидимі частинки пластику вже були виявлені вченими по всьому світу — від повітря, яким ми дихаємо, до їжі, яку їмо. Ба більше, мініатюрні частинки також були виявлені в тілах людей і тварин, пише Science Alert.

Утім, важливо визнати, що, як і раніше, немає прямих доказів того, що така навала пластику на планеті шкідлива для здоров'я людини, але галузь досліджень, яка розвивається, спрямована на вимір його поширення.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Кількість мікропластику в напоях

Дослідження було проведене французьким агентством з безпеки харчових продуктів ANSES і опубліковане в журналі Journal of Food Composition and Analysis. За словами директора агентства Гійома Дюфло, команда прагнула "дослідити кількість мікропластику в різних типах напоїв, що продаються у Франції, а також вивчити вплив різних ємностей".

Вчені виявили в середньому близько 100 частинок мікропластику на літр у скляних пляшках з безалкогольними напоями, лимонадом, холодним чаєм і пивом. Для розуміння, це в 5-50 разів вище, ніж показник, виявлений у пластикових пляшках або металевих банках. За словами провідної авторки дослідження, аспірантки Ізелін Чайб, вони з колегами очікували протилежного результату.

Команда також помітила, що в склі частинки, які виходили зі зразків, мали ту саму форму, колір і полімерний склад. Простими словами, той самий пластик, що і фарба на зовнішній стороні кришок, які запечатують скляні пляшки. Фарба на кришках також мала "крихітні подряпини, невидимі неозброєним оком, ймовірно, через тертя між кришками під час зберігання". Передбачається, що це могло "випустити частинки на поверхню кришок".

Мікропластик знайдено навіть у вині

Для води, як негазованої, так і газованої, кількість мікропластику була відносно низькою у всіх випадках, від 4,5 частки на літр у скляних пляшках до 1,6 частки в пластику. Цікаво, що вчені також виявили, що вино також містило мало мікропластику — навіть у скляних пляшках із кришками. За словами Дюфло, причину цього походження все ще належить дізнатися.

Водночас безалкогольні напої містили близько 3 мікропластиків на літр, лимонад — 40, а пиво — близько 60. Експерти попереджають, що не існує контрольного рівня для потенційно токсичної кількості мікропластику, а тому неможливо зрозуміти, чи становить він загрозу для здоров'я людини.

Скорочення мікропластику в напоях

Вчені також зазначають, що виробники напоїв могли б відносно легко скоротити кількість мікропластику, що виділяється кришками пляшок. Для цього експерти агентства протестували метод очищення, що включає продування кришок повітрям, а потім промивання водою і спиртом. Результати вказують, що такий метод здатний зменшити кількість частинок пластику на 60%.

Раніше Фокус писав про те, що вчені вперше знайшли частинки мікропластику в кровотоці людини.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.