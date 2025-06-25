Культовый космический спутник вышел из строя: последним показал то, как разросся "Город грехов"

Исследователи показали последнее изображение, полученное недавно выведенным из эксплуатации спутником Landsat 7. На нем изображено то, как Лас-Вегас почти удвоился в размерах за последние 25 лет службы культового космического корабля.

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Landsat 7 — спутник наблюдения за Землей, совместно принадлежащий NASA и Геологической службе США (USGS), который совершает оборот вокруг нашей планеты примерно каждые 99 минут. Он был запущен 15 апреля 1999 года и с тех пор сделал более 3,3 миллиона снимков поверхности планеты, покрыв почти каждый квадратный сантиметр земного шара, пишет Live Science.

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Последнее изображение культового спутника

4 июня 2025 года космический спутник получил свою последнюю передачу от операторов, что ознаменовало официальное завершение его миссии после годичного процесса вывода из эксплуатации, в результате которого ученые смогли убрать аппарат с пути других спутников, прежде чем у него закончилось топливо. По данным Геологической службы США, Landsat 7 теперь будет дрейфовать в космосе еще около 55 лет, а затем в конечном итоге вернется на Землю и сгорит в атмосфере.

Последнее фото было сделано 28 мая 224 года. На нем изображена столичная область Лас-Вегаса, включающая такие города, как Хендерсон, Парадайс и Спринг-Вэлли, раскинувшаяся по пустыне Невада. Любопытно, что последние изображение было сделано с того же расстояния и под тем же углом, что и один из первых спутниковых снимков города, сделанных 4 июля 1999 года. Сравнение двух снимков бок о бок показывает, насколько город расширился — почти вдвое.

Как изменился "Город грехов" за последние 25 лет?

В период с 2000 по 2023 год население агломерации Лас-Вегаса выросло с 1,38 до 2,33 миллиона человек — по сути, население выросло на 69%. По оценкам, в 2025 году в этом районе будет проживать 2,4 миллиона человек.

По словам исследователей, на обоих спутниковых снимках также можно рассмотреть озеро Мид — искусственное водохранилище реки Колорадо, созданное плотиной Гувера. На последнем снимке озеро заметно меньше — предполагается, что это связано с возросшим потреблением воды в обслуживаемом регионе или последствий антропогенного изменения климата. С другой стороны, известно, что размер озера естественным образом колеблется, как сезонно, так и ежегодно. Увы, это затрудняет определение того, как на водоем влияют антропогенные факторы.

Landsat 7 был запущен в космос в 1999 году Фото: NASA

Что известно о спутнике Landsat 7?

Landsat 7 — седьмой спутник в программе Landsat, которая непрерывно делает снимки поверхности Земли с 1972 года. Он стал серьезным прорывом в сравнении с предыдущими версиями, и он особенно хорошо справлялся с фотографированием городских территорий — это и было его основной задачей.

Исследователи отмечают, что космический аппарат сыграл важную роль в развитии катастрофических сервисов, а также запечатлел уникальные перспективы некоторых знаковых моментов недавней истории, включая террористические атаки 11 сентября, ураган Катрина и разлив нефти Deepwater Horizon.

Любопытно, что Landsat 7 должен был бы проработать 5 лет, однако намного превысил этот показатель, несмотря на серьезный сбой в работе приборов в 2003 году. Ранее NASA пересмотрело вариант дозаправки спутника на орбите для продления срока его службы, но этот первый в своем роде маневр так и не был предпринят.

В настоящее время вокруг нашей планеты вращаются только два действующих спутника Landsat: Landsat 8, который находится на орбите более 12 лет; и Landsat 9, запущенный в сентябре 2021 года. 10-й спутник Landsat, названный Landsat Next, должен был быть запущен к 2031 году.

Ранее Фокус писал о том, что новый спутник NASA производит революцию в слежении.