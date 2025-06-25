Культовий космічний супутник вийшов з ладу: останнім показав те, як розрослося "Місто гріхів"

Дослідники показали останнє зображення, отримане нещодавно виведеним з експлуатації супутником Landsat 7. На ньому зображено те, як Лас-Вегас майже подвоївся в розмірах за останні 25 років служби культового космічного корабля.

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Landsat 7 — супутник спостереження за Землею, що спільно належить NASA і Геологічній службі США (USGS) і здійснює оберт навколо нашої планети приблизно кожні 99 хвилин. Він був запущений 15 квітня 1999 року і відтоді зробив понад 3,3 мільйона знімків поверхні планети, покривши майже кожен квадратний сантиметр земної кулі, пише Live Science.

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Останнє зображення культового супутника

4 червня 2025 року космічний супутник отримав свою останню передачу від операторів, що ознаменувало офіційне завершення його місії після річного процесу виведення з експлуатації, в результаті якого вчені змогли прибрати апарат зі шляху інших супутників, перш ніж у нього закінчилося паливо. За даними Геологічної служби США, Landsat 7 тепер дрейфуватиме в космосі ще близько 55 років, а потім зрештою повернеться на Землю і згорить в атмосфері.

Останнє фото було зроблено 28 травня 224 року. На ньому зображено столичну область Лас-Вегаса, що охоплює такі міста, як Хендерсон, Парадайс і Спрінг-Веллі, що розкинулася пустелею Невада. Цікаво, що останнє зображення було зроблено з тієї самої відстані й під тим самим кутом, що й один із перших супутникових знімків міста, зроблених 4 липня 1999 року. Порівняння двох знімків пліч-о-пліч показує, наскільки місто розширилося — майже вдвічі.

Як змінилося "Місто гріхів" за останні 25 років?

У період із 2000 до 2023 року населення агломерації Лас-Вегаса зросло з 1,38 до 2,33 мільйона осіб — по суті, населення зросло на 69%. За оцінками, у 2025 році в цьому районі проживатиме 2,4 мільйона осіб.

За словами дослідників, на обох супутникових знімках також можна розглянути озеро Мід — штучне водосховище річки Колорадо, створене греблею Гувера. На останньому знімку озеро помітно менше — припускають, що це пов'язано зі збільшеним споживанням води в обслуговуваному регіоні або наслідків антропогенної зміни клімату. З іншого боку, відомо, що розмір озера природним чином коливається, як сезонно, так і щорічно. На жаль, це ускладнює визначення того, як на водойму впливають антропогенні чинники.

Landsat 7 було запущено в космос у 1999 році Фото: solar-system

Що відомо про супутник Landsat 7?

Landsat 7 — сьомий супутник у програмі Landsat, яка безперервно робить знімки поверхні Землі з 1972 року. Він став серйозним проривом порівняно з попередніми версіями, і він особливо добре справлявся з фотографуванням міських територій — це і було його основним завданням.

Дослідники зазначають, що космічний апарат зіграв важливу роль у розвитку катастрофічних сервісів, а також закарбував унікальні перспективи деяких знакових моментів нещодавньої історії, включно з терористичними атаками 11 вересня, ураганом Катріна і розливом нафти Deepwater Horizon.

Цікаво, що Landsat 7 мав би пропрацювати 5 років, проте набагато перевищив цей показник, попри серйозний збій у роботі приладів у 2003 році. Раніше NASA переглянуло варіант дозаправлення супутника на орбіті для продовження терміну його служби, але цей перший у своєму роді маневр так і не був зроблений.

Наразі навколо нашої планети обертаються тільки два чинні супутники Landsat: Landsat 8, який перебуває на орбіті понад 12 років; і Landsat 9, запущений у вересні 2021 року. 10-й супутник Landsat, названий Landsat Next, мав бути запущений до 2031 року.

Раніше Фокус писав про те, що новий супутник NASA робить революцію в стеженні.