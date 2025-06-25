Семья 5 лет жила в доме с тысячами пауков, сотни из которых ядовиты: чем все закончилось

В новом исследовании ученые описали случай семьи из Канзаса, которые годами жили в доме, зараженном пауками, причем сотни из них были ядовитыми и могли вызвать проблемы со здоровьем людей.

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В отчете о случае подробно описывается история семьи из Канзаса, США, которая жила в доме с 2055 коричневыми пауками-отшельниками (Loxosceles reclusa) в течение 5,5 лет. У этого вида довольно плохая репутация среди людей, поскольку они являются группой видов, которые эффективны в борьбе с вредителями. Большинство из них безвредны для людей, однако есть несколько ядовитых видов, с которыми не хотелось бы жить по соседству, пишет IFLScience.

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Что известно о коричневых пауках-отшельниках?

По данным исследователей из Департамента общественного здравоохранения Иллинойса о пауках, коричневые пауки-отшельники — охотничьи пауки, бродящие по ночам в поисках добычи. Самки обустраивают убежища, где прячутся и подстерегают добычу — как правило, они представляют собой "коврики из шелка", сотканные в пустоте стен или за рамами картин.

Опасность появления коричневых пауков-отшельников в доме заключается в том, что их невероятно сложно вывести, поскольку большую часть времени они прячутся внутри мебели и других небольших пространств.

Исследователи также отмечают, что пауки имеют большую продолжительность жизни и могут обходиться без еды в течение многих месяцев, а самкам необходимо спариваться лишь раз в жизни, чтобы производить потомство. Простыми словами, для заражения всего дома достаточно лишь одной спаренной самки.

Дом, кишащий тысячами пауков

Бесконтрольность размножения пауков полностью прочувствовала на себе семья из Канзаса, живущая в доме, построенном в 19 веке. Семья состояла из четырех человек: супружеской пары и двух их детей, 13 и 8 лет, которые переехали в него, после того, как предыдущий жилец, проживший в нем 20 лет, выехал в 1996 году.

Пять с половиной лет семья прожила в доме, кишащем пауками, не замечая этого, пока нашествие пауков-отшельников не стало очевидным в 2001 году. Ученые обратились к экспертам — в результате авторы исследования собирали образцы с середины июня до середины сентября 2001 года.

По словам команды, в общей сложности они собрали 2055 коричневых пауков-отшельников — некоторые из них погибли в процессе отлова, а другие выжили. 842 пауков были собраны из липких ловушек, а 1213 из ручного отбора проб. Из 1179 вручную собранных коричневых пауков-отшельников, отсортированных по размерным категориям:

323 крупных паука;

255 средних паука;

601 маленький паук.

Дом в Канзасе произвел удивительное количество коричневых пауков-отшельников за 6 месяцев сбора. Уменьшение количества крупных и средних пауков от начала до конца сезона, вероятно, было результатом естественного демографического развития в течение сезона и удаления более крупных особей, которые было легче обнаружить и поймать.

Ядовитые пауки в доме

Несмотря на миниатюрные размеры — около 5 миллиметров — коричневые пауки-отшельники все еще способны к отравлению. По словам команды, в общей сложно в доме было обнаружено около 488 ядовитых пауков — около 20% от общего улова. К счастью для семьи в Канзасе, никто из них не пострадал.

К слову, случай в Канзасе не единственный. Ранее подобное исследование описывало еще один случай в Чили, где семья также жила в доме, зараженном пауками, и снова обошлось без укусов. Теперь ученые считают, что некоторые медики могут ошибочно диагностировать дерматологические поражения как укусы коричневых пауков-отшельников.

Последствия укуса паука-отшельника

По данным Департамента общественного здравоохранения Иллинойса, порой укусы пауков-отшельников действительно случаются, однако последствия, как правило, не такие серьезные, как их изображают. Например, некоторые укусы вызывают лишь локальное покраснение и отек. В то же время тяжелый некроз, вероятно, происходит менее чем в 10 процентах случаев и может быть результатом бактериальной инфекции раны, а не реакции на яд паука.

Ранее Фокус писал о том, что целый род из 12 видов невероятным образом ускользал от ученых.