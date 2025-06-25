Сім'я 5 років жила в будинку з тисячами павуків, сотні з яких отруйні: чим усе закінчилося

У новому дослідженні вчені описали випадок сім'ї з Канзасу, які роками жили в будинку, зараженому павуками, до того ж сотні з них були отруйними й могли спричинити проблеми зі здоров'ям людей.

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У звіті про випадок детально описується історія сім'ї з Канзасу, США, яка жила в будинку з 2055 коричневими павуками-відлюдниками (Loxosceles reclusa) протягом 5,5 років. У цього виду досить погана репутація серед людей, оскільки вони є групою видів, які ефективні в боротьбі зі шкідниками. Більшість із них нешкідливі для людей, проте є кілька отруйних видів, з якими не хотілося б жити по сусідству, пише IFLScience.

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Що відомо про коричневих павуків-відлюдників?

За даними дослідників з Департаменту громадської охорони здоров'я Іллінойсу про павуків, коричневі павуки-відлюдники — мисливські павуки, які блукають ночами в пошуках здобичі. Самки облаштовують притулки, де ховаються і чатують на здобич — зазвичай вони являють собою "килимки з шовку", виткані в порожнечі стін або за рамами картин.

Небезпека появи коричневих павуків-відлюдників у будинку полягає в тому, що їх неймовірно складно вивести, оскільки більшу частину часу вони ховаються всередині меблів та інших невеликих просторів.

Дослідники також зазначають, що павуки мають велику тривалість життя і можуть обходитися без їжі впродовж багатьох місяців, а самкам необхідно спаровуватися лише раз у житті, щоб виробляти потомство. Простими словами, для зараження всього будинку достатньо лише однієї спареної самки.

Будинок, що кишить тисячами павуків

Безконтрольність розмноження павуків повністю відчула на собі сім'я з Канзасу, що живе в будинку, побудованому в 19 столітті. Сім'я складалася з чотирьох осіб: подружньої пари та двох їхніх дітей, 13 і 8 років, які переїхали до будинку після того, як попередній мешканець, який прожив у ньому 20 років, виїхав у 1996 році.

П'ять з половиною років сім'я прожила в будинку, що кишить павуками, не помічаючи цього, доки навала павуків-відлюдників не стала очевидною 2001 року. Вчені звернулися до експертів — у результаті автори дослідження збирали зразки з середини червня до середини вересня 2001 року.

За словами команди, загалом вони зібрали 2055 коричневих павуків-відлюдників — деякі з них загинули в процесі вилову, а інші вижили. 842 павуків було зібрано з липких пасток, а 1213 з ручного відбору проб. З 1179 вручну зібраних коричневих павуків-відлюдників, відсортованих за розмірними категоріями:

323 великих павуки;

255 середніх павуків;

601 маленький павук.

Будинок у Канзасі виробив дивовижну кількість коричневих павуків-відлюдників за 6 місяців збору. Зменшення кількості великих і середніх павуків від початку до кінця сезону, ймовірно, було результатом природного демографічного розвитку протягом сезону і видалення більших особин, які було легше виявити та зловити.

Отруйні павуки в будинку

Попри мініатюрні розміри — близько 5 міліметрів — коричневі павуки-відлюдники все ще здатні до отруєння. За словами команди, загалом складно в будинку було виявлено близько 488 отруйних павуків — близько 20% від загального улову. На щастя для сім'ї в Канзасі, ніхто з них не постраждав.

До слова, випадок у Канзасі не єдиний. Раніше подібне дослідження описувало ще один випадок у Чилі, де сім'я також жила в будинку, зараженому павуками, і знову обійшлося без укусів. Тепер учені вважають, що деякі медики можуть помилково діагностувати дерматологічні ураження як укуси коричневих павуків-відлюдників.

Наслідки укусу павука-відлюдника

За даними Департаменту громадської охорони здоров'я Іллінойсу, деколи укуси павуків-відлюдників справді трапляються, однак наслідки, як правило, не такі серйозні, як їх зображують. Наприклад, деякі укуси викликають лише локальне почервоніння та набряк. Водночас важкий некроз, імовірно, трапляється менш ніж у 10 відсотках випадків і може бути результатом бактеріальної інфекції рани, а не реакції на отруту павука.

Раніше Фокус писав про те, що цілий рід із 12 видів неймовірним чином вислизав від учених.