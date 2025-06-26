Ученые создали новую технологию строительства на Марсе: грибы и бактерии все делают сами

Для новой технологии строительства колонии на Красной планете нужны марсианский реголит, свет и неорганическая жидкая среда.

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Доставка строительных материалов на Марс для создания колонии является очень дорогостоящим мероприятием. Поэтому создали технологии, которая позволяет строить на Марсе сооружения в автономном режиме без вмешательства человека. Ученые разработали синтетическую систему лишайников, которая может создавать строительные материалы полностью самостоятельно. Результаты опубликованы в журнале Journal of Manufacturing Science and Engineering, пишет Interesting Engineering.

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По словам ученых, они разработали способ создания синтетических лишайников для создания биоматериалов, которые склеивают частицы марсианского реголита (пыль и камни) в структуры. С помощью 3D-печати можно создать здания и даже мебель на Марсе.

В предыдущих исследованиях по связыванию марсианской почвы с помощью микробов изучались разные методы, но все они требовали значительной помощи человека и, таким образом, они нецелесообразны из-за очевидной нехватки рабочей силы на Марсе. Также эти методы требовали постоянного поступления внешних питательных веществ. На Марсе это просто невозможно.

Чтобы решить эту проблему, ученые разработали полностью автономную технологию самовыращивания, спроектировав синтетическое сообщество лишайников. Эта система устраняет необходимость во внешних поставках питательных веществ.

Микроскопический вид синтетической лишайниковой системы, в которой флуоресцентные клетки красного цвета являются клетками цианобактерий, а нефлуоресцентные клетки являются клетками грибов Фото: interestingengineering.com

Уникальность лишайников в том, что они не являются отдельными растениями или грибами, а скорее симбиотическим сотрудничеством, включающим по крайней мере два разных организма.

Ученые объединили гетеротрофные нитчатые грибы с фотоавтотрофными диазотрофными цианобактериями. Цианобактерии фиксируют углекислый газ и молекулярный азот из марсианской атмосферы, создавая кислород и питательные вещества для грибов. Они также помогают производить карбонатные ионы посредством фотосинтеза. Между тем, грибы действуют как естественные строители. Они связывают ионы металлов, выступая в качестве якорей для производства биоминералов. Кроме того, грибы помогают цианобактериям расти, поставляя воду, минералы и углекислый газ. Вместе эти компоненты выделяют биополимеры, которые по сути склеивают частицы марсианского реголита в твердую, консолидированную структуру. Для этой системы нужны марсианский реголит, воздух, свет и неорганическая жидкая среда.

Ученые говорят, что эта технологи может произвести революцию во внеземном строительстве, позволяя возводить сооружения в самых сложных условиях с ограниченными ресурсами.

Как уже писал Фокус, ученые нашли идеальное место на Марсе, где смогут жить люди. Когда первые астронавты окажутся на Марсе, им понадобится много воды для питья, выращивания пищи и для создания кислорода для дыхания и ракетного топлива. Ученые считают, что нашли место на Марсе с большим количество воды.

Также Фокус писал о том, что сделан снимок затмения на Сатурне и такого не увидеть следующие 15 лет. Астрофотографу удалось сделать снимок затмения на газовом гиганте Сатурне. На снимке видно, как спутник Титан проходит на фоне Сатурна.