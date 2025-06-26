Учені створили нову технологію будівництва на Марсі: гриби та бактерії все роблять самі

Для нової технології будівництва колонії на Червоній планеті потрібні марсіанський реголіт, світло і неорганічне рідке середовище.

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Доставка будівельних матеріалів на Марс для створення колонії є дуже дорогим заходом. Тому створили технологію, яка дає змогу будувати на Марсі споруди в автономному режимі без втручання людини. Учені розробили синтетичну систему лишайників, яка може створювати будівельні матеріали повністю самостійно. Результати опубліковані в журналі Journal of Manufacturing Science and Engineering, пише Interesting Engineering.

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За словами вчених, вони розробили спосіб створення синтетичних лишайників для створення біоматеріалів, які склеюють частинки марсіанського реголіту (пил і каміння) у структури. За допомогою 3D-друку можна створити будівлі і навіть меблі на Марсі.

У попередніх дослідженнях зі зв'язування марсіанського ґрунту за допомогою мікробів вивчалися різні методи, але всі вони потребували значної допомоги людини і, отже, були недоцільними через очевидну нестачу робочої сили на Марсі. Також ці методи вимагали постійного надходження зовнішніх поживних речовин. На Марсі це просто неможливо.

Щоб розв'язати цю проблему, вчені розробили повністю автономну технологію самовирощування, спроектувавши синтетичне співтовариство лишайників. Ця система усуває необхідність у зовнішніх поставках поживних речовин.

Мікроскопічний вигляд синтетичної лишайникової системи, в якій флуоресцентні клітини червоного кольору є клітинами ціанобактерій, а нефлуоресцентні клітини є клітинами грибів Фото: interestingengineering.com

Унікальність лишайників у тому, що вони не є окремими рослинами чи грибами, а скоріше симбіотичним співробітництвом, яке включає принаймні два різні організми.

Вчені об'єднали гетеротрофні нитчасті гриби з фотоавтотрофними діазотрофними ціанобактеріями. Ціанобактерії фіксують вуглекислий газ і молекулярний азот з марсіанської атмосфери, створюючи кисень і поживні речовини для грибів. Вони також допомагають виробляти карбонатні іони за допомогою фотосинтезу. Тим часом, гриби діють як природні будівельники. Вони пов'язують іони металів, виступаючи як якорі для виробництва біомінералів. Крім того, гриби допомагають ціанобактеріям рости, постачаючи воду, мінерали та вуглекислий газ. Разом ці компоненти виділяють біополімери, які, по суті, склеюють частинки марсіанського реголіту в тверду, консолідовану структуру. Для цієї системи потрібні марсіанський реголіт, повітря, світло і неорганічне рідке середовище.

Вчені кажуть, що ця технологія може зробити революцію в позаземному будівництві, даючи змогу зводити споруди в найскладніших умовах з обмеженими ресурсами.

Як уже писав Фокус, вчені знайшли ідеальне місце на Марсі, де зможуть жити люди. Коли перші астронавти опиняться на Марсі, їм знадобиться багато води для пиття, вирощування їжі та для створення кисню для дихання і ракетного палива. Вчені вважають, що знайшли місце на Марсі з великою кількістю води.

Також Фокус писав про те, що зроблено знімок затемнення на Сатурні і такого не побачити наступні 15 років. Астрофотографу вдалося зробити знімок затемнення на газовому гіганті Сатурні. На знімку видно, як супутник Титан проходить на тлі Сатурна.