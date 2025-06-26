Лучше остерегаться: какое самое опасное растение Украины и какие риски для людей

На территории Украины стремительно распространяется одно из самых опасных инвазивных растений — борщевик. Его массовый рост фиксируют в разных регионах, и ситуация уже давно вышла за пределы локальной проблемы, превратившись в угрозу для экологии и здоровья населения.

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Внешне борщевик выглядит безопасным: высокий стебель, широкие листья и большие белые соцветия. Но внутри этого растения — токсичный сок, содержащий фуранокумарины, пишет T4.

После контакта с ним кожа становится сверхчувствительной к солнечному излучению. В результате — серьезные ожоги, подобные химическим, которые сопровождаются болью, образованием волдырей, а впоследствии — длительными пигментными следами и рубцами. Попадание сока в глаза может вызвать потерю зрения.

Особенно опасен борщевик для детей. Неизвестность о рисках и игры на природе часто заканчиваются госпитализацией. Даже через длительное время после контакта кожа может повторно реагировать на солнце.

Ежегодно медики фиксируют сотни обращений с ожогами, вызванными борщевиком Фото: из открытых источников

Когда-то борщевик завезли как кормовую культуру. Но впоследствии растение вышло из-под контроля. Оно быстро захватывает поля, обочины, берега водоемов и вытесняет местную флору. Семена борщевика легко распространяются ветром и водой. Одно растение дает десятки тысяч новых — и именно это делает борьбу с ним чрезвычайно сложной. Удаление вручную требует полной защиты тела, а химические средства вредят окружающей среде.

Ежегодно медики фиксируют сотни обращений с ожогами, вызванными борщевиком. Проблема требует системного подхода: информационных кампаний, национальных программ по локализации и уничтожению этого растения, а также обеспечения больниц необходимыми средствами для лечения поражений.

Без совместных действий борщевик продолжит распространяться, ухудшая состояние экосистем и повышая риски для здоровья людей.

Напомним, исследователи обнаружили, что в тропических лесах невероятно быстро распространяется огромное растение, нанося вред деревьям и сокращая запасы углерода. Растение-захватчик процветает за счет углекислого газа и настолько велико, что его видно из космоса.

Фокус также писал, что исследователи рассказали об инопланетном растении с самыми долго живучими листьями в мире — может жить тысячи лет.