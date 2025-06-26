Краще остерігатись: яка найнебезпечніша рослина України і які ризики для людей

На території України стрімко поширюється одна з найнебезпечніших інвазивних рослин — борщівник. Його масове зростання фіксують у різних регіонах, і ситуація вже давно вийшла за межі локальної проблеми, перетворившись на загрозу для екології та здоров’я населення.

Related video

Зовні борщівник виглядає безпечним: високе стебло, широке листя та великі білі суцвіття. Але всередині цієї рослини — токсичний сік, що містить фуранокумарини, пише T4.

Після контакту з ним шкіра стає надчутливою до сонячного випромінювання. У результаті — серйозні опіки, подібні до хімічних, які супроводжуються болем, утворенням пухирів, а згодом — тривалими пігментними слідами й рубцями. Потрапляння соку в очі може спричинити втрату зору.

Особливо небезпечний борщівник для дітей. Невідомість про ризики та ігри на природі часто закінчуються госпіталізацією. Навіть через тривалий час після контакту шкіра може повторно реагувати на сонце.

Щороку медики фіксують сотні звернень з опіками, спричиненими борщівником Фото: з відкритих джерел

Колись борщівник завезли як кормову культуру. Та згодом рослина вийшла з-під контролю. Вона швидко захоплює поля, узбіччя, береги водойм і витісняє місцеву флору. Насіння борщівника легко розповсюджується вітром і водою. Одна рослина дає десятки тисяч нових — і саме це робить боротьбу з нею надзвичайно складною. Видалення вручну потребує повного захисту тіла, а хімічні засоби шкодять довкіллю.

Щороку медики фіксують сотні звернень з опіками, спричиненими борщівником. Проблема вимагає системного підходу: інформаційних кампаній, національних програм з локалізації та знищення цієї рослини, а також забезпечення лікарень необхідними засобами для лікування уражень.

Без спільних дій борщівник продовжить поширюватися, погіршуючи стан екосистем і підвищуючи ризики для здоров’я людей.

Нагадаємо, дослідники виявили, що в тропічних лісах неймовірно швидко поширюється величезна рослина, завдаючи шкоди деревам і скорочуючи запаси вуглецю. Рослина-загарбник процвітає коштом вуглекислого газу і настільки велика, що її видно з космосу.

Фокус також писав, що дослідники розповіли про інопланетну рослину з найбільш довго живучим листям у світі — може жити тисячі років.