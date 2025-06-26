Магнитная буря сегодня: на кого может повлиять и как себя уберечь
В четверг, 26 июня, на Земле ожидается слабая магнитная буря уровня G1, что может вызвать незначительные нарушения в работе энергосистем. Также она способна влиять на ориентацию птиц и мигрирующих животных.
Особое внимание в день, когда магнитные бури, стоит обратить людям с повышенной чувствительностью к изменениям в геомагнитном поле, а также людям пожилого возраста. У них может ухудшиться самочувствие, пишет Meteoprog.
Магнитные бури прогноз
В течение последних суток солнечная активность оставалась низкой. Было зафиксировано пять вспышек класса B и три вспышки класса C, однако они не имеют существенного влияния на Землю. Ожидается, что геомагнитное поле будет нестабильным, с кратковременными переходами к слабому штормовому уровню.
Основные показатели:
- Вероятность слабого геомагнитного шторма — 25%
- Вероятность мощного шторма — 5%
- Вероятность вспышки класса M — 30%
- Вероятность вспышки класса X — 5%
- Количество активных солнечных пятен — 31
Магнитные бури: влияние на здоровье
Магнитные бури сегодня могут вызвать у некоторых людей головную боль, слабость, нарушение сна, скачки давления. Согласно медицинским исследованиям, в такие периоды возрастает риск сердечно-сосудистых осложнений, в частности инфарктов и инсультов.
Как уменьшить влияние магнитной бури на организм
- Придерживайтесь стабильного режима сна — засыпайте и просыпайтесь в одно и то же время
- Гуляйте на свежем воздухе — это снижает уровень стресса и улучшает кровообращение
- Пейте достаточно воды — обезвоживание может ухудшить самочувствие
- Добавьте в рацион продукты с высоким содержанием витаминов и минералов
- Практикуйте дыхательные упражнения, йогу или короткую медитацию
- Избегайте алкоголя, кофе и других стимуляторов
Напомним, что погода в Украине с температурными колебаниями продлится до конца недели. Умеренное тепло в Украине ожидается всю текущую неделю, на западе и юге может быть жарче. Июльская жара с дневной температурой под +40 градусов придет не сразу.
Предпоследняя неделя июня представляет собой смесь волн атмосферных фронтов, местами днем температура упала до +14 градусов.