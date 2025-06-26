Магнитная буря сегодня: на кого может повлиять и как себя уберечь

В четверг, 26 июня, на Земле ожидается слабая магнитная буря уровня G1, что может вызвать незначительные нарушения в работе энергосистем. Также она способна влиять на ориентацию птиц и мигрирующих животных.

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Особое внимание в день, когда магнитные бури, стоит обратить людям с повышенной чувствительностью к изменениям в геомагнитном поле, а также людям пожилого возраста. У них может ухудшиться самочувствие, пишет Meteoprog.

Магнитные бури прогноз

В течение последних суток солнечная активность оставалась низкой. Было зафиксировано пять вспышек класса B и три вспышки класса C, однако они не имеют существенного влияния на Землю. Ожидается, что геомагнитное поле будет нестабильным, с кратковременными переходами к слабому штормовому уровню.

Основные показатели:

Вероятность слабого геомагнитного шторма — 25%

Вероятность мощного шторма — 5%

Вероятность вспышки класса M — 30%

Вероятность вспышки класса X — 5%

Количество активных солнечных пятен — 31

Магнитные бури: влияние на здоровье

Магнитные бури сегодня могут вызвать у некоторых людей головную боль, слабость, нарушение сна, скачки давления. Согласно медицинским исследованиям, в такие периоды возрастает риск сердечно-сосудистых осложнений, в частности инфарктов и инсультов.

Как уменьшить влияние магнитной бури на организм

Придерживайтесь стабильного режима сна — засыпайте и просыпайтесь в одно и то же время

Гуляйте на свежем воздухе — это снижает уровень стресса и улучшает кровообращение

Пейте достаточно воды — обезвоживание может ухудшить самочувствие

Добавьте в рацион продукты с высоким содержанием витаминов и минералов

Практикуйте дыхательные упражнения, йогу или короткую медитацию

Избегайте алкоголя, кофе и других стимуляторов

Напомним, что погода в Украине с температурными колебаниями продлится до конца недели. Умеренное тепло в Украине ожидается всю текущую неделю, на западе и юге может быть жарче. Июльская жара с дневной температурой под +40 градусов придет не сразу.

Предпоследняя неделя июня представляет собой смесь волн атмосферных фронтов, местами днем температура упала до +14 градусов.