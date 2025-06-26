Магнітна буря сьогодні: на кого може вплинути і як себе вберегти
У четвер, 26 червня, на Землі очікується слабка магнітна буря рівня G1, що може спричинити незначні порушення в роботі енергосистем. Також вона здатна впливати на орієнтацію птахів і тварин, що мігрують.
Особливу увагу в день, коли магнітні бурі, варто звернути людям із підвищеною чутливістю до змін у геомагнітному полі, а також людям літнього віку. У них може погіршитися самопочуття, пише Meteoprog.
Магнітні бурі прогноз
Протягом останньої доби сонячна активність залишалась низькою. Було зафіксовано п’ять спалахів класу B і три спалахи класу C, проте вони не мають суттєвого впливу на Землю. Очікується, що геомагнітне поле буде нестабільним, з короткочасними переходами до слабкого штормового рівня.
Основні показники:
- Імовірність слабкого геомагнітного шторму — 25%
- Ймовірність потужного шторму — 5%
- Можливість спалаху класу M — 30%
- Імовірність спалаху класу X — 5%
- Кількість активних сонячних плям — 31
Магнітні бурі: вплив на здоровʼя
Магнітні бурі сьогодні можуть викликати у деяких людей головний біль, слабкість, порушення сну, стрибки тиску. Згідно з медичними дослідженнями, в такі періоди зростає ризик серцево-судинних ускладнень, зокрема інфарктів та інсультів.
Як зменшити вплив магнітної бурі на організм
- Дотримуйтеся стабільного режиму сну — засинайте та прокидайтесь в один і той самий час
- Гуляйте на свіжому повітрі — це знижує рівень стресу та покращує кровообіг
- Пийте достатньо води — зневоднення може погіршити самопочуття
- Додайте до раціону продукти з високим вмістом вітамінів і мінералів
- Практикуйте дихальні вправи, йогу або коротку медитацію
- Уникайте алкоголю, кави та інших стимуляторів
Нагадаємо, що погода в Україні з температурними коливаннями триватиме до кінця тижня. Помірне тепло в Україні очікується весь поточний тиждень, на заході та півдні може бути спекотніше. Липнева спека з денною температурою під +40 градусів прийде не відразу.
Передостанній тиждень червня являє собою суміш хвиль атмосферних фронтів, місцями вдень температура впала до +14 градусів.