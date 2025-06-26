Магнітна буря сьогодні: на кого може вплинути і як себе вберегти

У четвер, 26 червня, на Землі очікується слабка магнітна буря рівня G1, що може спричинити незначні порушення в роботі енергосистем. Також вона здатна впливати на орієнтацію птахів і тварин, що мігрують.

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Особливу увагу в день, коли магнітні бурі, варто звернути людям із підвищеною чутливістю до змін у геомагнітному полі, а також людям літнього віку. У них може погіршитися самопочуття, пише Meteoprog.

Магнітні бурі прогноз

Протягом останньої доби сонячна активність залишалась низькою. Було зафіксовано п’ять спалахів класу B і три спалахи класу C, проте вони не мають суттєвого впливу на Землю. Очікується, що геомагнітне поле буде нестабільним, з короткочасними переходами до слабкого штормового рівня.

Основні показники:

Імовірність слабкого геомагнітного шторму — 25%

Ймовірність потужного шторму — 5%

Можливість спалаху класу M — 30%

Імовірність спалаху класу X — 5%

Кількість активних сонячних плям — 31

Магнітні бурі: вплив на здоровʼя

Магнітні бурі сьогодні можуть викликати у деяких людей головний біль, слабкість, порушення сну, стрибки тиску. Згідно з медичними дослідженнями, в такі періоди зростає ризик серцево-судинних ускладнень, зокрема інфарктів та інсультів.

Як зменшити вплив магнітної бурі на організм

Дотримуйтеся стабільного режиму сну — засинайте та прокидайтесь в один і той самий час

Гуляйте на свіжому повітрі — це знижує рівень стресу та покращує кровообіг

Пийте достатньо води — зневоднення може погіршити самопочуття

Додайте до раціону продукти з високим вмістом вітамінів і мінералів

Практикуйте дихальні вправи, йогу або коротку медитацію

Уникайте алкоголю, кави та інших стимуляторів

Нагадаємо, що погода в Україні з температурними коливаннями триватиме до кінця тижня. Помірне тепло в Україні очікується весь поточний тиждень, на заході та півдні може бути спекотніше. Липнева спека з денною температурою під +40 градусів прийде не відразу.

Передостанній тиждень червня являє собою суміш хвиль атмосферних фронтів, місцями вдень температура впала до +14 градусів.