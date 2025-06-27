Это невозможно: земные организмы показали, на каких планетах могут жить инопланетяне (фото)

Ученые изучили лишайники в пустыне в США и выяснили, что они имеют специальную защиту от самого вредного излучения Солнца. Ту же защиту могут иметь организмы на других планетах, которые находятся рядом со смертельно опасными звездами.

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Ученые выяснили, на каких планетах может существовать внеземная жизнь, когда изучили лишайники в пустыне Мохаве на юго-западе США, которые имеют защиту от ультрафиолетового излучения Солнца. Эти лишайники смогли выжить после дозы мощного излучения, которое ранее считалось смертельным. Это значит, что внеземная жизнь, требующая фотосинтеза, может процветать на каменистых планетах земной группы. Исследование опубликовано в журнале Astrobiology, пишет Space.

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Лишайник состоит из водорослей или цианобактерий, которые существуют в симбиозе с грибами. Ученые изучили лишайник вида Clavascidium lacinulatum, который встречается в США, а также в Европе, Азии и Северной Африке.

Жизнь на Земле процветает благодаря солнечному свету, который растения и другие формы жизни используют для создания сахаров с помощью фотосинтеза. Лишайники также используют фотосинтез для этого. Но солнечный свет – это электромагнитное излучение, которое имеет разные формы. Опасной для жизни формой является ультрафиолетовое излучение.

Наземные организмы на Земле достаточно хорошо справляются с ультрафиолетовым излучением А, которое вызывает старение кожи и ультрафиолетовым излучением B, которое вызывают солнечные ожоги и может привести к раку кожи. Но есть еще ультрафиолетовое излучение С, которое самое опасное для жизни, ведь может разрушать ДНК. Фактические это излучение является смертельным для живых организмов.

Ученые изучили лишайник вида Clavascidium lacinulatum, который встречается в США, а также в Европе, Азии и Северной Африке Фото: space.com

Атмосфера Земли защищает всю жизнь на планете от большей части ультрафиолетового излучения, в частности излучение С полностью поглощается атмосферой. Но на других планетах могут быть не такие хорошие условия. Особенно смертельно для любой жизни излучение звезд спектрального класса М и F, которые выпускают очень сильное ультрафиолетовое излучение С. Но вокруг этих звезд могут вращаться каменистые планеты земного типа, которые имеют атмосферу и жидкую воду на поверхности. А значит там может быть внеземная жизнь.

Атмосфера Земли защищает всю жизнь на планете от большей части ультрафиолетового излучения, в частности излучение С полностью поглощается атмосферой Фото: Express

Ученые хотели выяснить, как лишайник справляется с ультрафиолетовым излучением, поэтому они поместили образец рядом с ультрафиолетовой лампой на 3 месяца в контролируемых условиях. Эксперимент должен был показать, могут ли выжить живые организмы на другой планете, которая подвергается сильного ультрафиолетовому излучению. К удивлению, ученых, половина клеток, составляющих лишайник, восстановили способность к размножению после того, как им снова подали воду. Ранее считалось, что такая доза излучения должна уничтожить все клетки.

Ученые обнаружили, что лишайники имеют кислоты, которые похожи на природную версию добавок, используемых для придания пластику устойчивости к ультрафиолетовому свету.

Исследователи выяснили, что у лишайников есть верхний защитный слой, который гарантирует, что все клетки ниже защищены от излучения.

Авторы исследования говорят, что другие каменистые планеты могут кишеть колониальными микроорганизмами, которые, как лишайники в пустыне Мохаве практически невосприимчивы к воздействию ультрафиолетового излучения.

Как уже писал Фокус, ученые считают, что следы внеземной жизни на Марсе может хранить подземный водяной лед, который можно использовать для добычи воды будущим поселенцам.