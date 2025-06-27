Це неможливо: земні організми показали, на яких планетах можуть жити інопланетяни (фото)

Науковці вивчили лишайники в пустелі в США і з'ясували, що вони мають спеціальний захист від найшкідливішого випромінювання Сонця. Той самий захист можуть мати організми на інших планетах, що розташовані поруч зі смертельно небезпечними зірками.

Related video

Учені з'ясували, на яких планетах може існувати позаземне життя, коли вивчили лишайники в пустелі Мохаве на південному заході США, які мають захист від ультрафіолетового випромінювання Сонця. Ці лишайники змогли вижити після дози потужного випромінювання, яке раніше вважалося смертельним. Це означає, що позаземне життя, яке потребує фотосинтезу, може процвітати на кам'янистих планетах земної групи. Дослідження опубліковано в журналі Astrobiology, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Лишайник складається з водоростей або ціанобактерій, які існують у симбіозі з грибами. Вчені вивчили лишайник виду Clavascidium lacinulatum, який трапляється в США, а також у Європі, Азії та Північній Африці.

Життя на Землі процвітає завдяки сонячному світлу, яке рослини та інші форми життя використовують для створення цукрів за допомогою фотосинтезу. Лишайники також використовують фотосинтез для цього. Але сонячне світло — це електромагнітне випромінювання, яке має різні форми. Небезпечною для життя формою є ультрафіолетове випромінювання.

Наземні організми на Землі досить добре справляються з ультрафіолетовим випромінюванням А, що спричиняє старіння шкіри, та ультрафіолетовим випромінюванням B, що спричиняє сонячні опіки та може призвести до раку шкіри. Але є ще ультрафіолетове випромінювання С, яке найнебезпечніше для життя, адже може руйнувати ДНК. Фактично це випромінювання є смертельним для живих організмів.

Учені вивчили лишайник виду Clavascidium lacinulatum, який трапляється у США, а також у Європі, Азії та Північній Африці Фото: space.com

Атмосфера Землі захищає все життя на планеті від більшої частини ультрафіолетового випромінювання, зокрема випромінювання С повністю поглинається атмосферою. Але на інших планетах можуть бути не такі хороші умови. Особливо смертельне для будь-якого життя випромінювання зірок спектрального класу М і F, які випускають дуже сильне ультрафіолетове випромінювання С. Але навколо цих зірок можуть обертатися кам'янисті планети земного типу, що мають атмосферу і рідку воду на поверхні. А значить там може бути позаземне життя.

Атмосфера Землі захищає все життя на планеті від більшої частини ультрафіолетового випромінювання, зокрема випромінювання С повністю поглинається атмосферою Фото: Express

Вчені хотіли з'ясувати, як лишайник справляється з ультрафіолетовим випромінюванням, тому вони помістили зразок поруч з ультрафіолетовою лампою на 3 місяці в контрольованих умовах. Експеримент мав показати, чи можуть вижити живі організми на іншій планеті, яка піддається сильному ультрафіолетовому випромінюванню. На подив учених, половина клітин, що складають лишайник, відновили здатність до розмноження після того, як їм знову подали воду. Раніше вважалося, що така доза випромінювання має знищити всі клітини.

Вчені виявили, що лишайники мають кислоти, які схожі на природну версію добавок, що використовуються для надання пластику стійкості до ультрафіолетового світла.

Дослідники з'ясували, що у лишайників є верхній захисний шар, який гарантує, що всі клітини нижче захищені від випромінювання.

Автори дослідження кажуть, що інші кам'янисті планети можуть кишіти колоніальними мікроорганізмами, які, як лишайники в пустелі Мохаве, практично несприйнятливі до впливу ультрафіолетового випромінювання.

Як уже писав Фокус, вчені вважають, що сліди позаземного життя на Марсі може зберігати підземний водяний лід, який можна використовувати для видобутку води майбутнім поселенцям.