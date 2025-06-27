Тайна гигантской холодной капли в Атлантическом океане наконец раскрыта: что это такое (фото)

В новом исследовании ученые наконец-то ответили на давний вопрос о том, что породило гигантский участок холодной воды в Атлантическом океане — исследователи считают, что причина кроется в изменении океанических течений.

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Гигантская холодная капля воды — аномалия, расположенная к югу от Гренландии, противоречит здравому смыслу и известна ученым как Североатлантическая дыра потепления. В течение многих лет эта аномалия в Атлантическом океане ставит ученых в тупик: несмотря на устойчивое потепление океанских вод по всему земному шару, эта область остается прохладнее на 0,3 градуса по Цельсию за последнее столетие, пишет Live Science.

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Тайна загадочной холодной капли в океане

В новом исследовании команда из Калифорнийского университета в Риверсайде проанализировала температуру океана и закономерности солености. Ученым удалось связать загадочную аномалию с замедлением системы океанических течений, известной как Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция (AMOC).

По словам палеоокеанографа из Лондонского университетского колледжа Дэвида Торналли, который не принимал участия в исследовании, изменение AMOC — следствие ослабления значительной климатической системы Земли.

Отметим, что холодный сгусток воды в Атлантическом океане давно является предметом споров среди океанографов. Ранее некоторые ученые предполагали, что причина кроется в динамике океане, тогда как другие считали, что причиной являются атмосферные влияния, например, аэрозольное загрязнение.

Результаты нового исследования, как считают ученые, могут помочь разрешить разногласия, предоставляя доказательства того, что на самом деле виновата динамика океана. Существует всего около 20 лет прямых наблюдений AMOC, поэтому исследовательская группа опиралась на другие данные, чтобы отслеживать более старые движения океана. Ученые использовали данные о температуре и солености, коррелирующие со скоростью течения. В результате ученые использовали 94 различные модели океана для оценки изменений.

Имея на руках четкую временную шкалу поведения AMOC, исследователи обнаружили, что только модели, включающие замедленные атлантические течения, соответствовали реальному охлаждению.

Картографирование изменений температуры поверхности Атлантического океана с течением времени выявило североатлантическую дыру потепления, расположенную чуть ниже Гренландии Фото: Kai-Yuan Li/UCR

Широкие последствия для науки

По словам соавтора исследования Кай-Юаня Ли, климатолога из Калифорнийского университета, лучшее понимание того, как замедляется AMOC, не только объяснит холодный сгусток, но и будет способствовать прогнозированию климата.

Известно, что AMOC и созданная им аномалия влияют на европейские погодные условия, включая осадки и ветер. Морские экосистемы также могут пострадать от изменения течений, поскольку температура и соленость воды могут определять местную пригодность для обитания некоторых видов.

Кроме того, в последние годы ученые опасаются, что в скором времени AMOC может и вовсе рухнуть. Ученые полагают, что к 2100 году он ослабеет как минимум на 20%, но пока неясно, неизбежен ли коллапс.

Ранее Фокус писал о смертоносной "капле" в Тихом океане: ученые разобрались в природе аномального явления.