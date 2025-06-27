Таємницю гігантської холодної краплі в Атлантичному океані нарешті розкрито: що це таке (фото)

У новому дослідженні вчені нарешті відповіли на давнє запитання про те, що породило гігантську ділянку холодної води в Атлантичному океані — дослідники вважають, що причина криється у зміні океанічних течій.

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Гігантська холодна крапля води — аномалія, розташована на південь від Гренландії, суперечить здоровому глузду і відома вченим як Північноатлантична діра потепління. Протягом багатьох років ця аномалія в Атлантичному океані ставить учених у глухий кут: попри стійке потепління океанських вод на всій земній кулі, ця область залишається прохолоднішою на 0,3 градуса за Цельсієм за останнє століття, пише Live Science.

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Таємниця загадкової холодної краплі в океані

У новому дослідженні команда з Каліфорнійського університету в Ріверсайді проаналізувала температуру океану і закономірності солоності. Вченим вдалося пов'язати загадкову аномалію з уповільненням системи океанічних течій, відомої як Атлантична меридіональна перекидна циркуляція (AMOC).

За словами палеоокеанографа з Лондонського університетського коледжу Девіда Торналлі, який не брав участі в дослідженні, зміна AMOC — наслідок ослаблення значної кліматичної системи Землі.

Зазначимо, що холодний згусток води в Атлантичному океані давно є предметом суперечок серед океанографів. Раніше деякі вчені припускали, що причина криється в динаміці океані, тоді як інші вважали, що причиною є атмосферні впливи, наприклад, аерозольне забруднення.

Результати нового дослідження, як вважають вчені, можуть допомогти вирішити розбіжності, надаючи докази того, що насправді винна динаміка океану. Існує всього близько 20 років прямих спостережень AMOC, тому дослідницька група спиралася на інші дані, щоб відстежувати старіші рухи океану. Науковці використовували дані про температуру і солоність, що корелюють зі швидкістю течії. У результаті вчені використовували 94 різні моделі океану для оцінки змін.

Маючи на руках чітку часову шкалу поведінки AMOC, дослідники виявили, що тільки моделі, що включають уповільнені атлантичні течії, відповідали реальному охолодженню.

Картографування змін температури поверхні Атлантичного океану з плином часу виявило північноатлантичну діру потепління, розташовану трохи нижче Гренландії Фото: Kai-Yuan Li/UCR

Широкі наслідки для науки

За словами співавтора дослідження Кай-Юаня Лі, кліматолога з Каліфорнійського університету, краще розуміння того, як сповільнюється AMOC, не тільки пояснить холодний згусток, а й сприятиме прогнозуванню клімату.

Відомо, що AMOC і створена ним аномалія впливають на європейські погодні умови, включно з опадами й вітром. Морські екосистеми також можуть постраждати від зміни течій, оскільки температура і солоність води можуть визначати місцеву придатність для проживання деяких видів.

Крім того, останніми роками вчені побоюються, що незабаром AMOC може і зовсім впасти. Вчені вважають, що до 2100 року він ослабне щонайменше на 20%, але поки неясно, чи неминучий колапс.

Раніше Фокус писав про смертоносну "краплю" в Тихому океані: вчені розібралися в природі аномального явища.