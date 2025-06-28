Гремучие змеи особенно агрессивны в определенный период и на то есть причина: о чем речь

Исследователи предупреждают, что летние температуры повышаются, в результате чего увеличивается вероятность стычек с людьми. Несмотря на то, что ядовитые укусы сравнительно редки, их количество неумолимо растет в результате потепления.

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Только в США ежегодно в среднем на миллион человек приходится около 30 укусов змей — несмотря на столь малое количество, они все равно могут быть опасными для человека. Особенно, если речь идет об укусах гремучих змей, пишет Popular Science.

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Нашествие ядовитых змей в США

После особенно влажной весны в Колорадо и других частях западной части США эксперты по дикой природе предупреждают любителей активного отдыха быть начеку из-за возможного всплеска встреч с гадюками.

По словам профессора медицинской токсикологии и фармакологии Университета Колорадо Кеннона Херда, несмотря на то, что гремучие змеи чаще встречаются в умеренных штатах, таких как Колорадо, и на всем юго-западе, на большей части США обитает более 25 различных видов.

Холоднокровные рептилии снижают свою активность, зарывшись под камни и другие укрытия в холодные месяцы, но выходят наружу, когда дни начинают теплеть. Как правило, гремучие змеи охотятся наиболее мелкую добычу, например, мышей, крыс, кроликов и птиц. Однако их популяция неумолимо растет весной, когда выпадает много дождей — эксперты отмечают, что весна 2025 года стала особенно влажной, что увеличило популяцию гремучих змей.

Связь между влажностью и гремучими змеями

В 2018 году ученые из Университета Колорадо в Боулдере и Стэнфордского университета изучили потенциальную связь между влажными весенними периодами и укусами змей и обнаружили, что между ними часто может быть корреляция. Команда предположила, что большее количество осадков приводит к большей популяции добычи, чем во время засухи. В результате возрастает случайное взаимодействие гремучих змей с людьми.

На самом деле гремучие змеи не интересуются людьми. И все же они могут использовать свой яд, если почувствуют угрозу со стороны человека.

Первая помощь при нападении гремучей змеи

Если гремучая змея все же укусила, важно обратиться за неотложной медицинской помощью. Боль от первого укуса часто не сильнее, чем от подкожной иглы, но не проходит много времени, как все становится хуже.

Яд гремучей змеи — гемотоксичный антикоагулянт, способный как создавать, так и растворять тромбы. Это приводит к попаданию крови в окружающие ткани, что быстро мешает мышцам получать достаточное количество кислорода и питательных веществ. В особенно тяжелых случаях это может привести к опасному для жизни некрозу.

Известно, что гремучие змеи выделяют крайне разное количество яда в зависимости от укуса, а в некоторых случаях могут и вовсе не выделять его. Это затрудняет оценку первоначальной тяжести, но, несмотря на это, крайне важно как можно скорее обратиться за медицинской помощью. Также важно избегать распространенных заблуждений о лечении. Например, обрезание раны или отсасывание яда на самом деле могут нанести больше вреда, чем пользы.

Любопытно, что гремучие змеи редко кусают людей из агрессии. Например, половина случаев в Колорадо происходит из-за того, что кто-то пытается физически справиться со змеей.

Ранее Фокус писал ученые засняли, как две самые большие змеи в мире охотятся друг на друга.