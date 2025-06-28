Гримучі змії особливо агресивні в певний період і на те є причина: про що йдеться

Дослідники попереджають, що літні температури підвищуються, внаслідок чого збільшується ймовірність сутичок з людьми. Попри те, що отруйні укуси порівняно рідкісні, їхня кількість невблаганно зростає внаслідок потепління.

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Лише у США щорічно в середньому на мільйон осіб припадає близько 30 укусів змій — попри таку малу кількість, вони все одно можуть бути небезпечними для людини. Особливо, якщо йдеться про укуси гримучих змій, пише Popular Science.

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Нашестя отруйних змій у США

Після особливо вологої весни в Колорадо та інших частинах західної частини США експерти з дикої природи попереджають любителів активного відпочинку бути напоготові через можливий сплеск зустрічей із гадюками.

За словами професора медичної токсикології та фармакології Університету Колорадо Кеннона Херда, попри те, що гримучі змії частіше трапляються в помірних штатах, як-от Колорадо, і на всьому південному заході, на більшій частині США мешкає понад 25 різних видів.

Холоднокровні рептилії знижують свою активність, зарившись під каміння та інші укриття в холодні місяці, але виходять назовні, коли дні починають теплішати. Як правило, гримучі змії полюють на найдрібнішу здобич, наприклад, мишей, щурів, кроликів і птахів. Однак їхня популяція невблаганно зростає навесні, коли випадає багато дощів — експерти зазначають, що весна 2025 року стала особливо вологою, що збільшило популяцію гримучих змій.

Зв'язок між вологістю та гримучими зміями

У 2018 році вчені з Університету Колорадо в Боулдері та Стенфордського університету вивчили потенційний зв'язок між вологими весняними періодами та укусами змій і виявили, що між ними часто може бути кореляція. Команда припустила, що більша кількість опадів призводить до більшої популяції здобичі, ніж під час посухи. У результаті зростає випадкова взаємодія гримучих змій з людьми.

Насправді гримучі змії не цікавляться людьми. Та все ж вони можуть використати свою отруту, якщо відчують загрозу з боку людини.

Перша допомога в разі нападу гримучої змії

Якщо гримуча змія все ж таки вкусила, важливо звернутися по невідкладну медичну допомогу. Біль від першого укусу часто не сильніший, ніж від підшкірної голки, але не минає багато часу, як усе стає гірше.

Отрута гримучої змії — гемотоксичний антикоагулянт, здатний як створювати, так і розчиняти тромби. Це призводить до потрапляння крові в навколишні тканини, що швидко заважає м'язам отримувати достатню кількість кисню та поживних речовин. В особливо важких випадках це може призвести до небезпечного для життя некрозу.

Відомо, що гримучі змії виділяють вкрай різну кількість отрути залежно від укусу, а в деяких випадках можуть і зовсім не виділяти її. Це ускладнює оцінку початкової тяжкості, але, попри це, вкрай важливо якомога швидше звернутися по медичну допомогу. Також важливо уникати поширених помилок щодо лікування. Наприклад, обрізання рани або відсмоктування отрути насправді можуть завдати більше шкоди, ніж користі.

Цікаво, що гримучі змії рідко кусають людей з агресії. Наприклад, половина випадків у Колорадо відбувається через те, що хтось намагається фізично впоратися зі змією.

Раніше Фокус писав, вчені зняли, як дві найбільші змії у світі полюють одна на одну.