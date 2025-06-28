Назван простой способ обезвредить акулу: одно простое действия выведет хищника из строя

Акулы - одни из самых грозных хищников в океане, способных одолеть даже самых крупных животных планеты — синих китов. И все же, какими бы опасными они не казались, существует простой способ вывести хищников из равновесия.

Related video

Новое исследование показывает, что акул на самом деле чрезвычайно просто вывести из строя: ждя этого достаточно перевернуть акулу вверх тормашками. Исследования показывают, что простого переворачивания достаточно, чтобы акула впала в состояние так называемой тонической неподвижности. Более того, ученые все еще не знают, почему это происходит, пишет IFLScience.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Притворяются мертвыми

В эволюционной психологии ученые выделяют четыре основных инстинкта, которые может иметь животное:

драка;

бегство;

питание;

размножение.

Они часто активизируются в состоянии максимального стресса. Именно поэтому, самки-медоеды могут противостоять целым прайдам львов, а уличные кошки невероятно быстро убегают, когда вы пытаетесь с ними взаимодействовать.

Ученые также обнаружили, что небольшая группа животных в особо стрессовых ситуациях могут "ломаться". Хорошим примером является опоссум, который в случае опасности притворяется мертвым.

На первый взгляд внезапное замирание и почти полая потеря сознания едва ли являются хорошим механизмом выживания. По словам профессора Джоди Раммера и аспиранта кафедры морской биологии в Университете Джеймса Кука Джоэл Гейфорд, тоническая неподвижность действительно является "одним из наименее понятых поведений в животном мире".

Исследователи не знают наверняка, в чем заключается адаптивная ценность тонической неподвижности, однако господствующая гипотеза предполагает, что она является защитной тактикой против хищников. Например, в паре экспериментов начала 1980-х годов ученые помещали домашни кошек на арену с двумя перепелами. Когда одна птица была неподвижна, кошки почти всегда игнорировали ее. Если птица выходила из тонической неподвижности, она вновь ставала интересна хищнику.

Таким образом, в качестве гипотезы это в некоторой степени выдерживает критику — но есть только одна проблема. Акулы очень редко бывают чьей-то добычей. Зачем же тогда им тоническая неподвижность?

Ученые обнаружили, что не все акулы впадают в транс, если их перевернуть Фото: NOAA

Напуганные акулы

В ходе исследований ученые пытались определить, какой из инстинктов движет акулами в экстремальной ситуации. Логично предположить, что речь идет о "драке", так как акулы известны своими большими размерами, острыми зубами и воинственной репутацией. Именно поэтому столь странным кажется то, что акул так легко "вывести из строя".

По словам исследователей, у акул, скатов и их родственников тоническая неподвижность срабатывает, когда животное переворачивают вверх тормашками. В результате акулы перестают двигаться, их мышцы расслабляются и они входят в состояние, похожее на транс. Некоторые ученые даже используют тоническую неподвижность как технику безопасного обращения с определенными видами акул

Любопытно, что в мире есть всего несколько существ, способных охотиться на акул, однако притворства едва ли поможет акулам избежать хищников. На самом деле, как считают ученые, тоническая неподвижность — активное препятствие для выживания акул, поскольку акулы, как известно, используют эту слабость, чтобы обездвижить хищников и добраться к их печени. Другие предложенные причины тонической неподвижности также не оправдывают ожиданий: она не связана с размножением, хотя иногда наблюдается во время спаривания.

Почему акулы впадают в транс?

В ходе исследования ученые отобрали 47 акул 14 разных видов и попытались вызвать у них тоническую неподвижность. Отметим, что набор ученых включал акул из разных мест обитания, животные также были разного размера и занимали разные места в пищевой цепи.

В результате ученые пришли к выводу, что тоническая неподвижность у акул, вероятно, существует уже миллионы лет — предполагается, что ранее она была полезной для акул, но со временем это изменилось.

Это объясняет, почему виды акул, для которых тоническая неподвижность была бы реальной опасностью — например, те, что живут в рифах или на мелководье — не проявляют ее, в то время как глубоководные виды, которые редко переворачиваются в дикой природе, все еще имеют ее.

Ранее Фокус писал о том, что если акулы остановятся, они умрут: ученые рассказали, действительно ли это так.