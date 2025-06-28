Названо простий спосіб знешкодити акулу: одна проста дія виведе хижака з ладу

Акули — одні з найгрізніших хижаків в океані, здатних здолати навіть найбільших тварин планети — синіх китів. І все ж, якими б небезпечними вони не здавалися, існує простий спосіб вивести хижаків з рівноваги.

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Нове дослідження показує, що акул насправді надзвичайно просто вивести з ладу: для цього достатньо перевернути акулу догори дриґом. Дослідження показують, що простого перевертання достатньо, щоб акула впала в стан так званої тонічної нерухомості. Ба більше, вчені все ще не знають, чому це відбувається, пише IFLScience.

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Прикидаються мертвими

В еволюційній психології вчені виділяють чотири основні інстинкти, які може мати тварина:

бійка;

втеча;

харчування;

розмноження.

Вони часто активізуються в стані максимального стресу. Саме тому, самки-медоїди можуть протистояти цілим прайдам левів, а вуличні кішки неймовірно швидко тікають, коли ви намагаєтеся з ними взаємодіяти.

Учені також виявили, що невелика група тварин в особливо стресових ситуаціях можуть "ламатися". Хорошим прикладом є опосум, який у разі небезпеки прикидається мертвим.

На перший погляд, раптове завмирання і майже цілковита втрата свідомості навряд чи є хорошим механізмом виживання. За словами професора Джоді Раммера та аспіранта кафедри морської біології в Університеті Джеймса Кука Джоел Гейфорд, тонічна нерухомість справді є "однією з найменш зрозумілих поведінок у тваринному світі".

Дослідники не знають напевно, у чому полягає адаптивна цінність тонічної нерухомості, проте панівна гіпотеза припускає, що вона є захисною тактикою проти хижаків. Наприклад, у парі експериментів початку 1980-х років учені поміщали домашніх кішок на арену з двома перепелами. Коли один птах був нерухомий, кішки майже завжди ігнорували його. Якщо птах виходив із тонічної нерухомості, він знову ставав цікавим хижакові.

Таким чином, як гіпотеза це певною мірою витримує критику — але є тільки одна проблема. Акули дуже рідко бувають чиєюсь здобиччю. Навіщо ж тоді їм тонічна нерухомість?

Учені виявили, що не всі акули впадають у транс, якщо їх перевернути Фото: NOAA

Налякані акули

Під час досліджень учені намагалися визначити, який з інстинктів рухає акулами в екстремальній ситуації. Логічно припустити, що йдеться про "бійку", оскільки акули відомі своїми великими розмірами, гострими зубами й войовничою репутацією. Саме тому настільки дивним здається те, що акул так легко "вивести з ладу".

За словами дослідників, в акул, скатів та їхніх родичів тонічна нерухомість спрацьовує, коли тварину перевертають догори дриґом. У результаті акули перестають рухатися, їхні м'язи розслабляються і вони входять у стан, схожий на транс. Деякі вчені навіть використовують тонічну нерухомість як техніку безпечного поводження з певними видами акул

Цікаво, що у світі є лише кілька істот, здатних полювати на акул, проте удавання навряд чи допоможе акулам уникнути хижаків. Насправді як вважають учені, тонічна нерухомість — активна перешкода для виживання акул, оскільки акули, як відомо, використовують цю слабкість, щоб знерухомити хижаків і дістатися до їхньої печінки. Інші запропоновані причини тонічної нерухомості також не виправдовують очікувань: вона не пов'язана з розмноженням, хоча іноді спостерігається під час парування.

Чому акули впадають у транс?

Під час дослідження вчені відібрали 47 акул 14 різних видів і спробували викликати у них тонічну нерухомість. Зазначимо, що до набору вчених входили акули з різних місць проживання, тварини також були різного розміру і посідали різні місця в харчовому ланцюзі.

У результаті вчені дійшли висновку, що тонічна нерухомість в акул, ймовірно, існує вже мільйони років — припускають, що раніше вона була корисною для акул, але з часом це змінилося.

Це пояснює, чому види акул, для яких тонічна нерухомість була б реальною небезпекою — наприклад, ті, що живуть у рифах або на мілководді, — не виявляють її, в той час, як глибоководні види, що рідко перевертаються в дикій природі, все ще мають її.

Раніше Фокус писав про те, що якщо акули зупиняться, вони помруть: вчені розповіли, чи дійсно це так.