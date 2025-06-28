Самые большие муравьи в мире: достигали 7 сантиметров в длину и умели летать (фото)

Согласно Книге рекордов Гиннесса, самый крупный летающий муравей в истории Земли достигал невероятных 7 сантиметров в длину, а размах его крыльев составлял около 15 сантиметров в длину.

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История нашей планеты насчитывает более 4,5 миллиарда лет и за это время Земля успела стать домом для невероятного количества видов: некоторые из них до сих пор процветают, тогда как другие известны ученым лишь по окаменелостям. Одним из таких видов являются гигантские летающие муравьи размером с колибри — их считают самыми крупными муравьями, когда-либо жившими на Земле, пишет IFLScience.

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Самый большой муравей в мире

Согласно Книге рекордов Гиннесса, самым большим муравьем в мире считается вид под названием Titanomyrma giganteum — он известен науке по окаменелости, извлеченной из сланцев Мессель в Германии. Известно, что королева этого вида могла достигать невероятных 7 сантиметров в длину, что сопоставимо с колибри. Еще более удивительно то, что размах крыльев этих невероятно огромных муравьев достигал 15 сантиметров.

В исследовании 2023 года ученые обнаружили еще одну окаменелость вида в Канаде. Находка подняла интересные вопросы о том, как насекомые распространились по Северному полушарию около 50 миллионов лет назад. То, что их окаменелости появляются по обе стороны Атлантики почти в одно и то же время, свидетельствует о том, что эти древние насекомые путешествовали между континентами.

В то время Европа и Северная Америка все еще были связаны, поскольку Северная Атлантика еще не открылась достаточно, чтобы разделить их, но это не значит, что путешествие было бы комфортным. Мы знаем, что самые большие королевы были найдены в местах, которые тогда были жаркими, что указывает на то, что большой размер связан с высокими температурами. Впрочем, ученые все еще не понимают, как древним насекомым удалось пройти через всю Арктику, которая была теплее, чем сегодня, но все же не была достаточно теплой для них.

размах крыльев летающих муравьев достигал 15 сантиметров Фото: Wikimedia Commons

Древняя миграция летающих муравьев

В исследовании 2011 года ученые предположили, что кратковременные явления глобального потепления, вероятно, могли позволить муравьям Titanomyrma мигрировать через более прохладные регионы. В результате команда предположила, что окаменелости древних летающих муравьев не могут быть обнаружены в Канаде. Увы, обнаружение окаменелости опровергло эту теорию. Однако окаменелость немного сплющена, оставляя неопределенность относительно того, был ли он действительно гигантом или на самом деле немного меньше.

По словам автора исследования Брюса Арчибальда, если окаменелость принадлежала более мелкому виду, это порождает ряд вопросов: адаптировали ли муравьи к региону с более прохладным климатом, путем уменьшения размера? Есть ли вероятность, что гигантские виды были исключены? А возможно гигантские муравьи все же были огромными и наше представление о климатической устойчивости муравьев и о том, как они пересекли Арктику, было неверным?

Понимание того, как жизнь распространялась по северным континентам в совершенно ином климате 50 миллионов лет назад, отчасти объясняет закономерности распределения животных и растений, которые мы наблюдаем сегодня. Titanomyrma также может помочь нам лучше понять, как глобальное потепление может повлиять на то, как может измениться распределение жизни.

К слову, некоторые из самых больших современных муравьев также встречаются в самых жарких местах планеты, от гигантского муравья Амазонки в Южной Америке до африканских бродячих муравьев, которые образуют огромные колонии, устраивающие агрессивные набеги. Поскольку планета становится жарче, означает ли это, что в будущем мы прогнозируем появление более крупных сочных муравьев? Думаю, мы узнаем об этом в день летающих муравьев.

Гигантская (и слегка раздавленная) ископаемая королева муравьев Titanomyrma Фото: Bruce Archibald

Ранее Фокус писал о том, что ученые сосчитали, сколько муравьев живет на Земле.