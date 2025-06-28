Найбільші мурахи у світі: досягали 7 сантиметрів завдовжки і вміли літати (фото)

Згідно з Книгою рекордів Гіннесса, найбільша літаюча мураха в історії Землі досягала неймовірних 7 сантиметрів у довжину, а розмах її крил становив близько 15 сантиметрів у довжину.

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Історія нашої планети налічує понад 4,5 мільярда років і за цей час Земля встигла стати домівкою для неймовірної кількості видів: деякі з них досі процвітають, тоді як інші відомі вченим лише за скам'янілостями. Одним із таких видів є гігантські літаючі мурахи розміром із колібрі — їх вважають найбільшими мурахами, які коли-небудь жили на Землі, пише IFLScience.

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Найбільша мураха у світі

Згідно з Книгою рекордів Гіннесса, найбільшою мурахою у світі вважається вид під назвою Titanomyrma giganteum — він відомий науці за скам'янілістю, витягнутою зі сланців Мессель у Німеччині. Відомо, що королева цього виду могла досягати неймовірних 7 сантиметрів у довжину, що можна порівняти з колібрі. Ще більш дивним є те, що розмах крил цих неймовірно величезних мурах сягав 15 сантиметрів.

У дослідженні 2023 року вчені виявили ще одну скам'янілість виду в Канаді. Знахідка порушила цікаві питання про те, як комахи поширилися Північною півкулею близько 50 мільйонів років тому. Те, що їхні скам'янілості з'являються по обидва боки Атлантики майже в один і той самий час, свідчить про те, що ці стародавні комахи подорожували між континентами.

У той час Європа і Північна Америка все ще були пов'язані, оскільки Північна Атлантика ще не відкрилася достатньо, щоб розділити їх, але це не означає, що подорож була б комфортною. Ми знаємо, що найбільші королеви були знайдені в місцях, які тоді були спекотними, що вказує на те, що великий розмір пов'язаний з високими температурами. Утім, учені все ще не розуміють, як стародавнім комахам вдалося пройти через усю Арктику, яка була теплішою, ніж сьогодні, але все ж таки не була достатньо теплою для них.

розмах крил літаючих мурах сягав 15 сантиметрів Фото: чума

Давня міграція літаючих мурах

У дослідженні 2011 року вчені припустили, що короткочасні явища глобального потепління, ймовірно, могли дозволити мурашкам Titanomyrma мігрувати через більш прохолодні регіони. У результаті команда припустила, що скам'янілості стародавніх літаючих мурах не можуть бути виявлені в Канаді. На жаль, виявлення скам'янілості спростувало цю теорію. Однак скам'янілість трохи сплющена, залишаючи невизначеність щодо того, чи був він дійсно гігантом, чи насправді трохи меншим.

За словами автора дослідження Брюса Арчибальда, якщо скам'янілість належала дрібнішому виду, це породжує низку запитань: чи мурахи адаптувалися до регіону з більш прохолодним кліматом, зменшивши розмір? Чи є ймовірність, що гігантські види були виключені? А можливо гігантські мурахи все ж таки були величезними та наше уявлення про кліматичну стійкість мурашок і про те, як вони перетнули Арктику, було невірним?

Розуміння того, як життя поширювалося північними континентами в зовсім іншому кліматі 50 мільйонів років тому, частково пояснює закономірності розподілу тварин і рослин, які ми спостерігаємо сьогодні. Titanomyrma також може допомогти нам краще зрозуміти, як глобальне потепління може вплинути на те, як може змінитися розподіл життя.

До слова, деякі з найбільших сучасних мурашок також зустрічаються в найспекотніших місцях планети, від гігантської мурашки Амазонки в Південній Америці до африканських бродячих мурах, які утворюють величезні колонії, що влаштовують агресивні набіги. Оскільки планета стає спекотнішою, чи означає це, що в майбутньому ми прогнозуємо появу більших соковитих мурах? Думаю, ми дізнаємося про це в день літаючих мурах.

Гігантська (і злегка розчавлена) викопна королева мурах Titanomyrma Фото: Bruce Archibald

Раніше Фокус писав про те, що вчені порахували, скільки мурах живе на Землі.