Марс и его жители: какой представляли Красную планету в XIX веке (фото)

Французский астроном и писатель Камиль Фламмарион использовал научную фантастику, чтобы показать, каким является Марс.

Related video

Хотя и сейчас Марс таит в себе еще немало тайн, все же во второй половине XIX века Красная планета представляла собой одну большую загадку для астрономов. Ученые, которые хотели исследовать Марс за пределами того, что они могли видеть в свои телескопы, должны были использовать свое воображение, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Вторая половина XIX века века была особенно интересным временем, чтобы представить себе Марс. Астрономы узнавали больше о Марсе, но у них все еще не было достаточно информации, чтобы узнать, есть ли на нем жизнь, и если да, то какая.

С появлением более мощных телескопов и новых технологий печати астрономы начали применять картографические инструменты географов для создания первых подробных карт поверхности планеты, заполняя ее континентами и морями, а в некоторых случаях и объектами, которые могли быть созданы марсианами. Поскольку было все еще трудно увидеть реальные особенности поверхности Марса, эти карты значительно различались.

В этот период французский астроном, писатель и популяризатор науки Камиль Фламмарион объединил науку и воображение, чтобы исследовать Красную планету.

Камиль Фламмарион Фото: space.com

В 1892 году Фламмарион опубликовал книгу "Планета Марс и условия обитания на ней". Эта работа объединила всю имеющуюся на тот момент информацию о Марсе со времен Галилея в XVII веке. Для создания этой книги Фламмарион изучил 572 рисунка Марса.

Как и многие его современники, Фламмарион пришел к выводу, что Марс, более старый мир, чем Земля. В отличие от других ученых он настаивал на том, что Марс, хотя и похож на Землю по некоторым характеристики, все же является другим миром.

Карта Марса, XIX век Фото: space.com

Но Фламмарион признавал, что трудно определить различия между Марсом и Землей из-за несовершенных технологий. Ни одну из рассмотренных им карт нельзя было воспринимать буквально, потому что все видели и рисовали Марс по-разному.

В то же время астроном считал, что если разумная жизнь действительно существует на Марсе, она будет более древней, чем человечество, а значит более развитой в технологическом плане. О разумных марсианах Фламмарион все же больше рассуждал не столько в своей научной работе, сколько в серии фантастических романов, которые он написал.

Карта Марса, XIX век Фото: space.com

В этих художественных произведениях он смог посетить Марс и увидеть его поверхность своими глазами. В отличие от других писателей, которые для посещения Марса в своих книгах использовали технологии, Фламмарион предпочитал тип духовного путешествия.

Современные фотографии: сравнение размеров Марса и Земли Фото: NASA

Основываясь на своей вере в то, что человеческие души после смерти могут путешествовать в пространстве так, как не может живое тело, романы Фламмариона включают путешествия во сне, а также рассказы умерших друзей или вымышленных персонажей о жизни на Марсе.

Планета Марс. Фотография зонда "Викинг-1", 1980 год Фото: NASA

В своих романах Фламмарион описывает марсианскую цивилизацию как более продвинутую не только потому, что Марс является более старым миром, чем Земля, но и потому, что атмосфера там тоньше и более пригодна для астрономии. Фламмарион считал, что астрономия, наряду с другими науками, помогла марсинаской цивилизации стать более развитой.

Как уже писал Фокус, ученые придумали уникальный способ построить колонию на Марсе с помощью бактерий и грибов.

Также Фокус писал о том, что на космическом корабле New Shepard компании Blue Origin, владельцем которой является Джефф Безос, в суборбитальном пространстве побывали космические туристы миссии NS-33. Среди экипажа был и 750-й человек, когда-либо летавший в космос.