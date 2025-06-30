Марс і його жителі: якою уявляли Червону планету в XIX столітті (фото)

Французький астроном і письменник Каміль Фламмаріон використав наукову фантастику, щоб показати, яким є Марс.

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Хоча і зараз Марс приховує в собі ще чимало таємниць, все ж у другій половині XIX століття Червона планета являла собою одну велику загадку для астрономів. Вчені, які хотіли дослідити Марс за межами того, що вони могли бачити у свої телескопи, повинні були використовувати свою уяву, пише Space.

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Друга половина XIX століття століття була особливо цікавим часом, щоб уявити собі Марс. Астрономи дізнавалися більше про Марс, але у них все ще не було достатньо інформації, щоб дізнатися, чи є на ньому життя, і якщо так, то яке.

З появою потужніших телескопів і нових технологій друку астрономи почали застосовувати картографічні інструменти географів для створення перших докладних карт поверхні планети, заповнюючи її континентами і морями, а в деяких випадках і об'єктами, які могли бути створені марсіанами. Оскільки було все ще важко побачити реальні особливості поверхні Марса, ці карти значно різнилися.

У цей період французький астроном, письменник і популяризатор науки Каміль Фламмаріон об'єднав науку й уяву, щоб дослідити Червону планету.

Каміль Фламмаріон Фото: space.com

1892 року Фламмаріон опублікував книгу "Планета Марс і умови проживання на ній". Ця робота об'єднала всю наявну на той момент інформацію про Марс із часів Галілея в XVII столітті. Для створення цієї книги Фламмаріон вивчив 572 малюнки Марса.

Як і багато хто з його сучасників, Фламмаріон дійшов висновку, що Марс, старіший світ, ніж Земля. На відміну від інших учених він наполягав на тому, що Марс, хоча і схожий на Землю за деякими характеристиками, все ж є іншим світом.

Карта Марса, XIX століття Фото: space.com

Але Фламмаріон визнавав, що важко визначити відмінності між Марсом і Землею через недосконалі технології. Жодну з розглянутих ним карт не можна було сприймати буквально, тому що всі бачили і малювали Марс по-різному.

Водночас астроном вважав, що якщо розумне життя справді існує на Марсі, воно буде давнішим за людство, а отже, більш розвиненим у технологічному плані. Про розумних марсіан Фламмаріон усе ж таки більше розмірковував не стільки у своїй науковій роботі, скільки в серії фантастичних романів, які він написав.

Карта Марса, XIX століття Фото: space.com

У цих художніх творах він зміг відвідати Марс і побачити його поверхню на власні очі. На відміну від інших письменників, які для відвідування Марса у своїх книгах використовували технології, Фламмаріон надавав перевагу типу духовної подорожі.

Сучасні фотографії: порівняння розмірів Марса і Землі Фото: solar-system

Ґрунтуючись на своїй вірі в те, що людські душі після смерті можуть подорожувати в просторі так, як не може живе тіло, романи Фламмаріона включають подорожі уві сні, а також розповіді померлих друзів або вигаданих персонажів про життя на Марсі.

Планета Марс. Фотографія зонда "Вікінг-1", 1980 рік Фото: solar-system

У своїх романах Фламмаріон описує марсіанську цивілізацію як більш просунуту не тільки тому, що Марс є старішим світом, ніж Земля, а й тому, що атмосфера там тонша і більш придатна для астрономії. Фламмаріон вважав, що астрономія, поряд з іншими науками, допомогла марсіанській цивілізації стати більш розвиненою.

Як уже писав Фокус, вчені придумали унікальний спосіб побудувати колонію на Марсі за допомогою бактерій і грибів.

Також Фокус писав про те, що на космічному кораблі New Shepard компанії Blue Origin, власником якої є Джефф Безос, у суборбітальному просторі побували космічні туристи місії NS-33. Серед екіпажу була і 750-та людина, яка коли-небудь літала в космос.