750-та людина за всю історію побувала в космосі на кораблі Джеффа Безоса: як це було (відео)

На космічному кораблі New Shepard компанії Blue Origin, власником якої є Джефф Безос, у суборбітальному просторі побували космічні туристи місії NS-33. Серед екіпажу була і 750-та людина, яка коли-небудь літала в космос.

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У неділю, 29 червня, з космодрому в штаті Техас у суборбітальний політ вирушив космічний корабель New Shepard із шістьма космічними туристами на борту. Це був 13-й політ у космос з екіпажем для компанії Blue Origin. Також компанія відправила в космос ювілейного, 70-го туриста, пише Space.

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Космічний корабель New Shepard із туристами на борту вивела в космос багаторазова одноступенева ракета-носій, яка незабаром після старту повернулася назад. Запуск розпочався о 17:39 за Києвом, але сама туристична місія завершилася вже за 10 хвилин, коли космічний корабель на парашутах успішно доставив учасників місії NS-33 назад.

На борту New Shepard перебували:

Еллі Кюнер, еколог і дослідник, а також її чоловік Карл Кюнер, що займається нерухомістю;

Леланд Ларсон, філантроп, садівник і бджоляр;

Фредді Ресціньо-молодший, засновник компанії Commodity Cables;

Оволабі Саліс, фінансовий консультант і юрист;

Джеймс Сіткін, колишній адвокат.

Екіпаж місії NS 33. Зліва направо: Леланд Ларсон, Оволабі Саліс, Фредді Ресціньо, Джеймс Сіткін, Карл Кюнер і Еллі Кюнер Фото: Оливер Дэмен

Місія NS-33 була названа так, адже це був 33 політ корабля New Shepard. Як і в усіх попередніх туристичних місіях компанії Blue Origin, вартість квитка на корабель New Shepard не розголошувалася.

Космічні туристи побували на висоті 105 км над поверхнею Землі, тобто вони перебували вище за лінію Кармана, кордону між Землею і космосом на висоті 100 км. Приблизно 3 хвилини туристи перебували в невагомості й могли побачити кривизну нашої планети на тлі чорноти космосу.

Корабель New Shepard спускається назад на Землю з екіпажем NS-33, наближаючись до майданчика, де кількома хвилинами раніше приземлилася ракета-носій Фото: Оливер Дэмен

Карл Кюнер став 70-м туристом, якого компанія Blue Origin відправила в космос. Також він став 750-ю людиною, яка коли-небудь побувала в космосі.

Члени екіпажу місії NS-33 охрестили себе "Сонцестояння 33", оскільки спочатку їхній запуск був запланований на день літнього сонцестояння (21 червня), але його відклали через погані погодні умови.

Після цього польоту загальна кількість людей, які побували в суборбітальному просторі, сягнула 123.

Нагадуємо, що Джефф Безос нещодавно одружився і влаштував пишне весілля у Венеції, як уже писав Фокус.

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