750-й человек за всю историю побывал в космосе на корабле Джеффа Безоса: как это было (видео)

На космическом корабле New Shepard компании Blue Origin, владельцем которой является Джефф Безос, в суборбитальном пространстве побывали космические туристы миссии NS-33. Среди экипажа был и 750-й человек, когда-либо летавший в космос.

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В воскресенье, 29 июня с космодрома в штате Техас в суборбитальный полет отправился космический корабль New Shepard с шестью космическими туристами на борту. Это был 13-й полет в космос с экипажем для компании Blue Origin. Также компания отправила в космос юбилейного, 70-го туриста, пишет Space.

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Космический корабль New Shepard с туристами на борту вывела в космос многоразовая одноступенчатая ракета-носитель, которая вскоре после старта возвратилась обратно. Запуск начался в 17:39 по Киеву, но сама туристическая миссия завершилась уже через 10 минут, когда космический корабль на парашютах успешно доставил участников миссии NS-33 обратно.

На борту New Shepard находились:

Элли Кюнер, эколог и исследователь, а также ее муж Карл Кюнер, занимающейся недвижимостью;

Леланд Ларсон, филантроп, садовод и пчеловод;

Фредди Ресциньо-младший, основатель компании Commodity Cables;

Оволаби Салис, финансовый консультант и юрист;

Джеймс Ситкин, бывший адвокат.

Экипаж миссии NS 33. Слева направо: Леланд Ларсон, Оволаби Салис, Фредди Ресциньо, Джеймс Ситкин, Карл Кюнер и Элли Кюнер Фото: Blue Origin

Миссия NS-33 была названа так, ведь это был 33 полет корабля New Shepard. Как и во всех предыдущих туристических миссиях компании Blue Origin стоимость билета на корабль New Shepard не разглашалась.

Космические туристы побывали на высоте 105 км над поверхностью Земли, то есть они находились выше линии Кармана, границы между Землей и космосом на высоте 100 км. Примерно 3 минуты туристы находились в невесомости и могли увидеть кривизну наше планеты на фоне черноты космоса.

Корабль New Shepard спускается обратно на Землю с экипажем NS-33, приближаясь к площадке, где несколькими минутами ранее приземлилась ракета-носитель Фото: Blue Origin

Карл Кюнер стал 70-м туристом, которого компания Blue Origin отпрвила в космос. Также он стал 750-м человеком, который когда-либо побывал в космосе.

Члены экипажа миссии NS-33 окрестили себя "Солнцестояние 33", поскольку изначально их запуск был запланирован на день летнего солнцестояния (21 июня), но был отложен из-за плохих погодных условий.

После этого полета общее количество людей, которые побывали в суборбитальном пространстве достигло 123.

Напоминаем, что Джефф Безос недавно женился и устроил пышную свадьбу в Венеции, как уже писал Фокус.

Также Фокус писал о том, что скоро начнет полеты новый сверхзвуковой самолет "Конкорд". Легендарный пассажирский самолет снова будет введен в эксплуатацию в улучшенной версии уже в 2026 год.