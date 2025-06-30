Более 500 видов птиц исчезнут с лица Земли: названа дата и причина, по которой это произойдет

Новое исследование показывает, что в зоне риска оказались сотни видов птиц по всему миру — исследователи ожидают, что все они погибнут в течение следующего столетия по одной и той же причине.

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Наша планета является домом для невероятного количества видов: некоторые известны науке лишь по окаменелостям, другие — процветают и сегодня, а третьи — вскоре могут исчезнуть с лица Земли. Новое тревожное открытие показывает, что сотни видов птиц по всему миру могут исчезнуть в течение следующих 100 лет, пишет Daily Mail.

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Более 500 видов под угрозой исчезновения

В новом исследовании, проведенном командой из Университета Рединга, ученые обнаружили, что изменение климата и потеря среды обитания могут привести к исчезновению более 500 видов птиц в течение следующего столетия. К сожалению, даже полная защита от угроз, вызванных человеком, около 250 видов все еще будут находиться под угрозой вымирания.

По словам ведущего автора исследования Керри Стюарт, многие птицы уже находятся под угрозой вымирания, а потому одного лишь сокращения воздействия будет недостаточно, чтобы спасти виды от вымирания.

Исследователи настаивают, что этим видам необходимы специальные программы восстановления, такие как проекты по разведению и восстановлению среды обитания, чтобы выжить.

Кризис вымирания птиц

По словам авторов исследования, сегодня мир сталкивается с "беспрецедентным кризисом вымирания птиц". В результате ученые призывают к незамедлительным действиям по снижению угроз со стороны человека в местах обитания, а также целевым программам спасения для самых уникальных и уязвимых видов.

В ходе исследования ученые изучили почти 10 000 видов птиц, использовав данные из Красной книги МСОП — самого полного источника информации в мире о состоянии видов растений и животных. В результате ученые спрогнозировали риск вымирания на основе угроз, с которыми сталкивается каждый вид.

Результаты исследования показывают, что крупные птицы на самом деле более уязвимы для охоты и изменения климата, в то время как птицы с широкими крыльями, похоже, больше страдают от потери среды обитания.

Среди птиц, оказавшихся под угрозой исчезновения, такие виды, как:

балеарский буревестник;

дрофы — самые тяжелые птицы в мире;

атлантический тупик;

чибис;

желтогрудая овсянка;

сова Итомбве;

императорский дятел.

Как защитить сотни видов птиц от вымирания

В ходе исследования ученые также определили, какие природоохранные меры лучше всего сохранят количество птиц, а также их экологические функции.

По словам старшего автора исследования, профессора Мануэлы Гонсалес-Суарес, одной лишь защиты от угроз недостаточно, так как для 250-350 видов потребуются дополнительные природоохранные меры, такие как разведение и восстановление среды обитания.

В то же время ученые обнаружили, что приоритет программ по сохранению всего лишь 100 самых необычных находящихся под угрозой видов птиц может спасти 68% разнообразия форм и размеров птиц. Предполагается, что такой подход может сохранить экосистемы здоровыми. В результате ученые предлагают:

прекращение разрешения среды обитания;

сокращение охоты;

предотвращение случайной гибели.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, почему на самом деле не все птицы могут летать.