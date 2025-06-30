Понад 500 видів птахів зникнуть з лиця Землі: названо дату і причину, через яку це станеться

Нове дослідження показує, що в зоні ризику опинилися сотні видів птахів по всьому світу — дослідники очікують, що всі вони загинуть протягом наступного століття через одну й ту саму причину.

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Наша планета є домівкою для неймовірної кількості видів: деякі відомі науці лише за скам'янілостями, інші — процвітають і сьогодні, а треті — незабаром можуть зникнути з лиця Землі. Нове тривожне відкриття показує, що сотні видів птахів по всьому світу можуть зникнути протягом наступних 100 років, пише Daily Mail.

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Понад 500 видів під загрозою зникнення

У новому дослідженні, проведеному командою з Університету Редінга, вчені виявили, що зміна клімату і втрата середовища проживання можуть призвести до зникнення понад 500 видів птахів протягом наступного століття. На жаль, навіть при повному захисті від загроз, спричинених людиною, близько 250 видів все ще перебуватимуть під загрозою вимирання.

За словами провідного автора дослідження Керрі Стюарт, багато птахів уже перебувають під загрозою вимирання, а тому одного лише скорочення впливу буде недостатньо, щоб врятувати види від вимирання.

Дослідники наполягають, що цим видам необхідні спеціальні програми відновлення, як-от проєкти з розведення та відновлення середовища проживання, щоб вижити.

Криза вимирання птахів

За словами авторів дослідження, сьогодні світ стикається з "безпрецедентною кризою вимирання птахів". У результаті вчені закликають до негайних дій зі зниження загроз з боку людини в місцях проживання, а також цільових програм порятунку для найунікальніших і найуразливіших видів.

Під час дослідження вчені вивчили майже 10 000 видів птахів, використавши дані з Червоної книги МСОП — найповнішого джерела інформації у світі про стан видів рослин і тварин. У результаті вчені спрогнозували ризик вимирання на основі загроз, з якими стикається кожен вид.

Результати дослідження показують, що великі птахи насправді більш уразливі для полювання і зміни клімату, тоді як птахи з широкими крилами схоже більше страждають від втрати середовища проживання.

Серед птахів, які опинилися під загрозою зникнення, такі види, як:

балеарський буревісник;

дрохви — найважчі птахи у світі;

атлантичний тупик;

чибіс;

жовтогруда вівсянка;

сова Ітомбве;

імператорський дятел.

Як захистити сотні видів птахів від вимирання

Під час дослідження вчені також визначили, які природоохоронні заходи найкраще збережуть кількість птахів, а також їхні екологічні функції.

За словами старшого автора дослідження, професора Мануели Гонсалес-Суарес, одного лише захисту від загроз недостатньо, адже 250-350 видам знадобляться додаткові природоохоронні заходи, як-от розведення та відновлення середовища проживання.

Водночас учені виявили, що пріоритет програм зі збереження всього лише 100 найбільш незвичайних видів птахів, що перебувають під загрозою, може врятувати 68% різноманітності форм і розмірів птахів. Передбачається, що такий підхід може зберегти екосистеми здоровими. У результаті вчені пропонують:

припинення дозволу середовища проживання;

скорочення полювання;

запобігання випадковій загибелі.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, чому насправді не всі птахи можуть літати.