Быстрое "позеленение" Антарктиды оказалось неверным: как растения смогли обмануть ученых

Новое исследование ученых опровергает результаты предыдущего анализа, основанного на спутниковых данных и утверждающего, что ледяной континент демонстрирует невероятное увеличение растительности.

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В 2024 году ученые опубликовали результаты резонансного исследования, основанного на спутниковых данных и показывающее 14-кратное увеличение растительности в Антарктиде за последние десятилетия. В новой работе, опубликованной в журнале Global Change Biology, профессор Питер Конви из Британской антарктической службы (BAS) с коллегами заявили о том, что данные предыдущего исследования на самом деле не были верны — ледяной континент вовсе не зеленеет невероятными темпами, пишет PHYS.org.

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Действительно ли Антарктида зеленеет ударными темпами?

Отметим, что в основе исследования 2024 года лежали спутниковые данные, тогда как в основе нового исследования — данные десятилетий полевых экологических исследований. В результате ученые призывают переосмыслить тенденции растительности после прошлогоднего спутникового исследования.

Авторы исследования отмечают, что на самом деле нам следует полагаться на биологическую растительность, а вовсе не на спутниковые данные, которые, вероятно, вводят в заблуждение.

В то время как растения в Арктике растут больше из-за изменения климата, растительный мир Антарктиды сильно отличается. Например, в большинстве своем здесь растут водоросли, мхи и простые бактерии — они чрезвычайно медлительны, а потому вырастают не более чем на миллиметры в год.

Как известно, эти организмы меняют цвет, в зависимости от того влажные они или сухие, что затрудняет правильную интерпретацию спутниковых снимков. Теперь ученые утверждают, что заявления о том, что Антарктида быстро становится зеленее, не соответствует тому, что ученые наблюдают во время полевых исследований в течение десятилетий.

Ученые также показали снимки и изображения с дронов, на которых почти не видно нового роста растений в районах, где, по утверждениям предыдущего исследования, становятся зеленее. Авторы предупреждают, что без проверки того, что на самом деле происходит на земле, и понимания местной среды спутниковые измерения могут привести к неверным выводам.

Разнообразная среда обитания мхов и лишайников на острове Берд, Южная Георгия Фото: BAS

Что происходит с Антарктидой на самом деле?

Согласно новой статье, наблюдаемые изменения в зелени, похоже, вызваны эфемерными водорослями, отложением морских водорослей, а также динамикой таяния снега, но не ростом растительности. Более того, ученые утверждают, что биологические темпы роста флоры ледяного континента слишком медленные, чтобы поддержать существенное расширение.

Отсутствие надежных исторических изображений и недостаточная проверка на местности подрывают надежность тенденций. В результате авторы нового исследования призывают к смене парадигмы: отходу от сенсационных "зеленых" повествований к более тонкому, биологически реалистичному пониманию наземных экосистем Антарктиды.

Повторный ряд фотографий с трех участков на южном побережье полуострова Альтафар, острова Роберт, Южных Шетландских островов летом 1991/92, 2022/23 и 2024/25 годов Фото: Global Change Biology

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